Ultima Hora: El USD ve poca reacción a los datos mixtos del PMI
El IHS Markit US Manufacturing PMI saltó a 63,10 en julio desde 62,1 en junio y por encima de las previsiones del mercado de 61,9. El PMI de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
En 10 minutos damos inicio a un seminario de cierre semanal con Pablo Gil. Conéctate con nosotros:
Los contratos del Nasdaq 100 superan los 15.000 pts, que es un nuevo récord histórico. Así, se neutralizaron todas las pérdidas...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 alcanza el máximo de 1 semana por encima de 15,600 ptos. La participación de...
En los gráficos semanales de petróleo crudo Brent y WTI, vemos que se está formando el patrón potencial de velas en martillo,...
Nuevo análisis de XTB. Siguiendo con el calendario de resultados, es el turno de Intel Corp y Twitter. Ambas compañías han superado...
El USDCAD es uno de los pares de divisas a tener en cuenta hoy. El par tendrá la oportunidad de moverse a la 1:30 pm BST, ya que se darán...
Los PMI de Francia y Alemania fueron publicaciones macro clave programadas para la mañana europea. La publicación de Francia a las 8:15 am...
Los mercados europeos abren al alza Publicaciones de PMI de Alemania, Francia, Reino Unido y EE. UU. 2 Los miembros de Dow Jones publicarán...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El Dow Jones ganó un 0,07%, el S&P 500 un 0,20% y el...
Las acciones de Southwest Airlines (LUV.US) cayeron más del 4.0%, devolviendo algunas de las fuertes ganancias de la sesión anterior después...
Solicitudes semanales de desempleo en el máximo de 2 meses Las reclamaciones continuas golpean una nueva pandemia baja Las solicitudes...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario avanzado con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente video:
Los futuros del café (COFFEE) subieron un 11% durante la sesión de hoy, alcanzando niveles no vistos desde 2014. ¡Solo en los últimos...
Acciones estadounidenses mixtas Solicitudes semanales de desempleo más altas desde mayo Las acciones de AT&T (T.US) suben a medida que...
Lagarde inició la conferencia señalando que la comunicación del BCE ahora sería más fácil de entender. Aquí...
Netflix (NFLX.US) publicó su informe de resultados del segundo trimestre el martes después del cierre de la sesión de EE. UU. La liberación...
El índice de referencia alemán rompe la formación de cuña descendente al alza. Gráfico D1 Es solo en el tercer...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,419 millones en la semana que finalizó el 17 de julio, en comparación...
