ROTURA: EUR ligeramente al alza tras la decisión del BCE
El BCE mantuvo la política monetaria sin cambios durante su reunión de julio. Los tipos de interés se mantuvieron en niveles récord...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El BCE mantuvo la política monetaria sin cambios durante su reunión de julio. Los tipos de interés se mantuvieron en niveles récord...
El anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo es un evento clave del día. La decisión se publicará a las 12:45...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 borra más de la mitad de la caída reciente Decisión del BCE a las 12:45...
Los precios del café experimentaron un repunte masivo en los últimos 3 días y alcanzaron los niveles más altos desde noviembre...
Las acciones en Europa se abren al alza Reunión del BCE en el centro de atención Twitter e Intel entre los informes de resultados Los...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,82%, el Dow Jones añadió...
El dólar canadiense es la divisa principal más fuerte el miércoles por la tarde en medio de una recuperación en el apetito...
Las acciones de Chipotle Mexican Grill (CMG.US) subieron ayer más de un 10% luego de que la cadena de comida rápida publicara sólidos...
En 10 minutos, aprenda los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. Conéctate en el siguiente link:
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil en 5 minutos. Conéctate en el siguiente video:
Los mercados de valores de EE. UU. abrieron modestamente al alza Recuperación del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 2.108 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de julio, luego de una disminución...
Las acciones de Coca-Cola (KO.US) subieron casi un 2% antes de la comercialización después de que el mayor fabricante de refrescos del mundo...
El Banco Central Europeo anunciará las decisiones de política monetaria el jueves a las 12:45 pm BST. Se espera que los tipos de interés...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 se recupera por encima de 15,300 ptos. SAP publicó los resultados del segundo trimestre Las...
Nuevo análisis de XTB. Seguimos con el calendario de resultados, en esta ocasión, hacemos doblete y comentamos los resultados de Iberdrola...
Los rendimientos estadounidenses a 10 años cayeron ayer por debajo del 1,15%, el nivel más bajo desde febrero de 2021. Sin embargo, las tasas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor