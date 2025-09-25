VOLX sube al nivel más alto desde mayo en medio de la venta del mercado de valores
El aumento de la volatilidad del mercado en los últimos días afecta a determinados inversores bursátiles. Si bien algunos índices...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices estadounidenses caen más del 1% El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años es el más bajo desde febrero Las...
A pesar de que muchas instituciones perciben el acuerdo OPEP + como un evento positivo para el mercado, los precios están cayendo claramente en...
los mercados europeos operan a la baja La creciente preocupación por la inflación y los casos de Covid-19 pesan sobre la confianza del...
Nuevo análisis de XTB. Volvemos con los análisis en temporada de resultados. Con el foco puesto en IBM, que publicará sus resultados...
US500 perdió más de 300 puntos el viernes y registró su peor semana en más de un mes en medio de una creciente preocupación...
El DE30 inició la sesión de hoy, las preocupaciones de aumento medio bajo surgen de los casos de Covid-19 a nivel mundial y la inflación....
Los mercados europeos abren a la baja Número creciente de casos nuevos de COVID-19 Precios del petróleo bajo presión...
No te pierdas nuestra revisión semanal de los lunes a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido...
Empezamos a las 8:30 horas. En este seminario en directo desgranamos con detalle los eventos que han tenido lugar la semana anterior y proyectamos qué...
Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos para junio se publicaron el viernes. El informe resultó ser mejor de lo esperado, pero no provocó...
La semana pasada vimos una volatilidad limitada en los mercados ya que la temporada navideña está en pleno apogeo. Por otro lado, los inversores...
El comercio minorista de EE. UU. Aumentó un 0,6% intermensual en junio, muy por encima de las expectativas del mercado de un descenso del 0,4% intermensual....
Las acciones de Zynex Medical (ZYXI.US) subieron más del 7% durante la sesión del viernes, extendiendo las ganancias del jueves. Un fabricante...
Se pueden observar estados de ánimo pesimistas en Asia. El Nikkei cayó un 1,15%, el Kospi perdió un 0,90% y el S & P / ASX...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en los EE. UU. cayó a un mínimo de cinco meses de 80,8 en julio de 2021, desde...
Ventas minoristas por encima de las previsiones Intel (INTC.US) explora un acuerdo para comprar el fabricante de chips GlobalFoundries por 30 mil...
Los datos macroeconómicos más importantes durante la sesión de hoy se darán a conocer en una hora. Se espera que las ventas...
