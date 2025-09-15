EURCHF - recomendación de HSBC (22.04.2025)
HSBC ha emitido una recomendación para el par de divisas EURCHF. HSBC recomienda tomar una posición larga en el par bajo las siguientes...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Boeing acordó la venta de partes de su unidad Digital Aviation Solutions al fondo Thoma Bravo por US$10.550 millones en una operación completamente...
El índice canadiense de precios de materias primas (RMPI) registró una caída mensual del -1%, frente a un aumento esperado del 0,1%...
El par USDSEK mantiene su impulso bajista tras la publicación de datos desde Suecia correspondientes a marzo (ajustados estacionalmente), que mostraron...
El conglomerado industrial 3M ha iniciado con buen pie la temporada de resultados del primer trimestre de 2025, presentando cifras que superaron las expectativas...
El dólar estadounidense inició la jornada con una tendencia bajista frente al peso chileno, en un contexto favorable marcado por una combinación...
Los futuros del índice de volatilidad CBOE VIX (VIX) caen cerca de 3% hoy, revirtiendo las alzas de la sesión anterior, en la que los futuros...
Situación general del mercado: Los mercados reanudan el comercio regular tras el feriado de Semana Santa. Los futuros de los índices bursátiles...
Petróleo Los precios del petróleo se mantienen cerca de máximos de dos semanas. El crudo WTI ronda los 63 dólares por barril. Sin...
El oro sube hoy un 1,6% debido a la incertidumbre en los mercados, que han comenzado a descontar seriamente el riesgo de un cambio en el liderazgo de la...
Los mercados reanudan el comercio habitual tras el descanso de Semana Santa. Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cotizan al...
Los mercados reanudan la negociación habitual tras las vacaciones de Semana Santa con los futuros de los índices estadounidenses cotizando...
El tipo de cambio inició la jornada con retrocesos, cayendo hasta los 957 pesos, un nivel que no se observaba desde comienzos de abril. Aunque luego...
Las acciones de Meta caen en medio de la ola vendedora de hoy. Sin embargo, el mercado presta poca atención a la demanda presentada por la FTC contra...
Las acciones de Nvidia están cayendo un 5% en la sesión de hoy, un duro golpe en una jornada en que la presión de Donald Trump sobre...
Netflix (NFLX) presentó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficio por acción. Los...
Los futuros de cacao (COCOA) suben casi un 4% hoy en la bolsa ICE. El impulso, alimentado por datos favorables provenientes de Europa y Asia, continúa...
