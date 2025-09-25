Ultima Hora: EUR se silencia después del informe de IPC
La tasa de inflación en la eurozona descendió hasta el 1,90% en junio desde el 2% de mayo, en línea con las expectativas del mercado....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los mercados europeos cotizan al alza Tasa de inflación de la eurozona confirmada en 1,9% Puma (PUM.DE) eleva su pronóstico para 2021 DE30...
El crudo WTI (OIL.WTI) se acerca a $ 71 barril, que es el nivel más bajo desde mediados de junio, y en curso para una pérdida semanal del...
Los mercados europeos abren al alza Cifras finales de inflación de junio para la zona euro Ventas minoristas de EE. UU. Y datos...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El S&P 500 cayó un 0,33%, el Dow Jones subió...
Durante el testimonio de ayer, el presidente de la FED, Powell, descartó cualquier cambio con respecto al ritmo actual de compra de activos. La...
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) cayeron más de un 5% a pesar de que uno de los mayores fabricantes de chips del mundo...
¡Ya estamos EN VIVO! No te pierdas la Simulación de Trading a manos de Pablo Gil, aprende análisis técnico uno de los...
Durante la sesión de hoy podemos observar un sentimiento mixto en el mercado del petróleo. Por un lado, especulamos sobre un posible acuerdo...
Las acciones estadounidenses abrieron la sesión a la baja Las prestaciones por desempleo caen a un nuevo mínimo pandémico Las...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,360 millones en la semana que finalizó el 10 de julio, en...
El índice de referencia alemán cae un 1% el jueves y prueba la media móvil de 20 días. Gráfico H1 El DE30 está...
Hasta ahora, ha sido una gran semana para Virgin Galactic (SPCE.US) y su fundador Richard Branson. Virgin Galactic lanzó un vuelo espacial de prueba...
El par GBPUSD subió bruscamente tras los comentarios de Saunders del BOE, que dijeron que podría ser apropiado retirar pronto algunos estímulos....
La Fed, la recuperación económica post Covid-19, el mercado de materias primas, el boom de las tecnológicas.... Nos adentramos hacia...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 cae por debajo del límite inferior de la geometría del mercado y prueba el promedio...
AUDJPY, un par de divisas que a menudo se percibe como un barómetro de riesgo, ha cotizado a la baja esta semana. La pareja recibió hoy un...
Los mercados europeos abren a la baja Segunda jornada de declaraciones de Powell Morgan Stanley, entre las que presentarán...
Los índices americanos cerraron ayer con tinte mixto. S&P 500 crecía un 0.12%, Dow Jones un 0.13% higher, Nasdaq caía un...
