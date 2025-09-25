Resumen diario: el presidente de la Fed da señales de continuo apoyo monetario
Wall Street un poco más alto después de los comentarios de Powell BoC ajusta su programa de QE Las existencias de crudo de EE. UU....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Hasta ahora, no hay sorpresas en la audiencia de Powell ante el Congreso. Los comentarios preparados para su Informe semestral de Política Monetaria...
Las acciones de Peloton (PTON.US) se desplomaron más del 4% después de que Wedbush Securities rebajó la calificación de las...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7,987 millones de barriles en la semana que terminó el 9 de julio, luego de una disminución...
En 10 minutos iniciamos un seminario con Pablo Gil donde damos una explicación práctica de distintas metodologías de análisis. Conéctate...
Los comentarios de Powell hacen subir las acciones de EE. UU. S&P 500 (US500) alcanza un nuevo récord histórico Las acciones de...
El Banco de Canadá dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba...
Los datos del IPC de EE. UU. Publicados ayer mostraron otra aceleración en el crecimiento de los precios y una vez más han puesto en duda...
El petróleo experimentó fuertes oscilaciones de precios poco después de las 12:00 pm BST. Llegaron noticias al mercado diciendo que...
El Banco Central de la República de Turquía dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior...
Cotización de los mercados europeos mixto DE30 vuelve a subir por encima de los 15,750 ptos Hugo Boss se recupera tras los...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. se aceleró al 5,4% en junio desde el 5% en mayo, alcanzando un nuevo máximo desde agosto...
Las expectativas de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se volverá más agresivo se han intensificado durante algún tiempo....
Los mercados europeos abren a la baja Decisión de tasa de BoC y CBRT Testimonio de Powell, más ganancias bancarias en EE....
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,35%, el Dow Jones bajó un 0,31% y...
Los índices europeos se mantienen cerca de niveles récord Tasa de inflación del IPC de EE. UU. más alta desde 2008 Fuerte...
Las acciones de JPMorgan (JPM.US) cayeron más de un 2,5% a pesar de que la compañía registró cifras trimestrales optimistas....
Tras la publicación de los datos de inflación, pudimos observar una dinámica reacción a la baja de los principales índices...
TD BANK ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par en los siguientes niveles: Entrada:...
Tasa de inflación del IPC de EE. UU. muy por encima de las expectativas JPMorgan (JPM.US) y Goldman Sachs (GS.US) superan las estimaciones Boeing...
