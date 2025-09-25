SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario donde podrás aprender a leer el mercado junto a Pablo Gil. Conéctate en el siguiente video:
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Petróleo: Continúa la mancha de incertidumbre de la OPEP +. El enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia...
Los datos esperados de IPC de EE. UU. para junio se han publicado y muestran una aceleración masiva en el crecimiento de precios. Los datos superaron...
El oro supera a otros metales preciosos en la actualidad. Mientras que la plata, el platino y el paladio se negocian a la baja, el oro logra registrar...
China ha estado en el ojo del huracán desde que se desató la pandemia del Covid. Fue el primer país que sufrió sus consecuencias...
Activision es uno de los mejores nombres en la industria de los videojuegos con franquicias altamente competitivas y rentables. La compañía...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este video, analizamos los resultados de la competición que enfrentaron a Nokia y Nestlé en la gran final....
La fecha de publicación del IPC de EE. UU. Para junio programada a la 1:30 pm BST es una publicación macro clave del día. El mercado...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 se retira de ATH Covestro actualiza su perspectiva para todo el año Los...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Publicación del IPC de EE. UU. de junio Resultados de JPMorgan y Goldman Sachs Los...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,35%, el Dow Jones subió un...
Índices europeos en niveles récord La temporada de resultados está lista para comenzar Lagarde señaló...
La sesión de hoy es relativamente tranquila, con el mercado mostrando débiles signos de liquidez del mercado. Después de una tranquila...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) experimentan una mayor volatilidad durante la sesión de hoy. Las acciones subieron más del 10%...
Credit Agricole ha publicado una recomendación en el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Los índices europeos lograron borrar las pérdidas iniciales y subieron por encima de la línea plana durante las operaciones de la...
Las acciones de EE. UU. cotizan de forma mixta La temporada de resultados está apunto de empezar Virgin Galactic (SPCE.US) sube después...
