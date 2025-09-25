Boletín criptomonedas: América Latina abraza el Bitcoin
Las principales criptomonedas se negocian de forma lateral El gobierno de Paraguay introducirá una regulación para Bitcoin después...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El verano suele ser una época de calma en los mercados financieros. Hay menos eventos de mercado programados y los gobiernos de muchos países...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 no logra superar la resistencia de 15,675 pts BASF actualizó las previsiones...
Si bien el petróleo ha logrado recuperar la mayor parte de las pérdidas a fines de la semana anterior, los estados de ánimo pesimistas...
Los mercados europeos abren planos El informe WASDE se publicará por la tarde. Decisión de BoC y RBNZ más adelante...
Las acciones en Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei gana más del 2%, S & P / ASX 200 cotiza un 0,7% más,...
Pitney Bowes (PBI.US), proveedor de soluciones comerciales, saltó más del 10% durante la sesión estadounidense de hoy. Los inversores...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
La Reserva Federal ha publicado su Informe de Política Monetaria semestral. El documento tiene 75 páginas y aborda la política monetaria...
Esta semana vimos mucha incertidumbre en los mercados, en gran parte debido al rápido aumento del número de nuevas infecciones por COVID-19...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Los mercados de renta variable abren al alza el viernes Los rendimientos de los bonos suben a medida que disminuye el repunte de los bonos Levi...
En 10 minutos iniciamos nuevo seminario de repaso de lo más importante de la semana. Conéctate en el siguiente video:
Se acaba de publicar el informe del mercado laboral de Canadá de junio. Después de dos meses de cifras peores de lo esperado y caídas...
El par de divisas USDCAD ha aumentado constantemente en los últimos días. De hecho, el lado de la demanda tuvo ventaja durante una semana...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo terminó la semana de semifinales. Nokia, y Nestlé se alzaron con...
A las puertas de comenzar con la temporada de publicación de resultados del segundo trimestre en el mercado estadounidense los inversores deberían...
Los índices europeos cotizan al alza Discurso del presidente del BCE, Lagarde La UE multa a Volkswagen (VOW3.DE) y BMW (BMW.DE) con 1.000...
Las divisas de las antípodas están bajo presión hoy, ya que la propagación de la nueva variante de COVID-19 asustó a...
