Calendario económico: estadísticas de Canadá y discurso de Lagarde del BCE
Los mercados europeos abren en su mayoría al alza Cifras de empleo de Canadá Discurso del presidente del BCE, Lagarde Los...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,86% mientras que el Dow Jones perdió...
Liquidación en los mercados bursátiles mundiales Caen los rendimientos de los bonos estadounidenses Las reclamaciones...
Overstock.com (OSTK.US), minorista online, subió más del 6% durante la sesión de hoy en Estados Unidos a pesar del amplio estado de...
A las 4:00 pm BST se publicó un informe semanal del Departamento de Energía de EE. UU. Sobre los inventarios de petróleo. Tras una...
Los índices bursátiles estadounidenses se desploman Los rendimientos de los bonos caen, rendimiento a 10 años al 1,25% Tesla...
Los precios del oro están aumentando más del 0,7% hoy y, aunque la escala del movimiento no parece particularmente impresionante, seguramente...
El índice de referencia alemán pierde terreno el jueves. Gráfico H1 El DE30 rompe el rango lateral de varios días a la...
Se acaban de publicar las cifras de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Los datos resultaron ser peores de lo esperado ya que el número...
Con el final del segundo trimestre del año, ha llegado el momento de que las empresas publiquen informes financieros trimestrales. Como es habitual,...
El Banco Central Europeo anunció el resultado de una revisión de la estrategia de 18 meses. La meta de inflación se elevó al...
Nomura emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. La compañía recomienda tomar una posición larga en...
El BCE ha decidido flexibilizar su objetivo de inflación tal y como ya hizo hace unos meses la Reserva Federal. El mensaje al mercado es claro:...
Las acciones en Europa cotizan a la baja Es más probable que el BCE anuncie hoy su nueva meta de inflación Suedzucker (SZU.DE) acciones...
Los precios del petróleo continúan bajo una fuerte presión vendedora en los últimos días, lo que se debe a la falta...
Los índices de Wall Street terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El S&P 500 subió un 0,34%, el Dow Jones subió...
