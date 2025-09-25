Resumen diario: las acciones de EE. UU. suben ligeramente después de las actas del FOMC
Acciones europeas cercanas a records Las minutas del FOMC no sorprenden al mercado US500 marca un nuevo máximo histórico Los...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Acciones europeas cercanas a records Las minutas del FOMC no sorprenden al mercado US500 marca un nuevo máximo histórico Los...
Se acaban de publicar las actas de la reunión del FOMC que tuvo lugar del 15 al 16 de junio. Los mercados se centraron principalmente en si los...
Las acciones de NIO (NIO.US) cayeron un 3% durante la sesión de hoy junto con otras acciones que cotizan en Estados Unidos de varias empresas chinas...
Las actas de la última reunión del FOMC en junio se publicarán hoy a las 7:00 pm BST. Los inversores se centrarán principalmente...
El precio del petróleo se desplomó el miércoles, extendiendo la reciente liquidación después de que los miembros de...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde hablamos sobre los principales instrumentos. Conéctate en el siguiente video:
Las acciones estadounidenses suben antes de las actas del FOMC Rendimientos de los bonos del Tesoro en el nivel más bajo desde febrero Las...
El número de puestos vacantes en los EE. UU. Aumentó a un nuevo récord de 9.209 millones en mayo de 2021, desde los 9.193 millones...
Con las expectativas del mercado de una subida de tipos del RBNZ y el índice de precios de la vivienda relativamente débil en el Reino Unido,...
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó el nivel del 1,33% antes de las Actas de la Fed que se publicarán a...
La publicación de las actas del FOMC es un evento clave del día. Los inversores están ansiosos por ver si los banqueros centrales...
Durante los meses de febrero y marzo de 2020 el Dólar marcó máximos históricos contra la mayoría de divisas emergentes....
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 prueba el límite superior del rango de negociación Volkswagen explora la...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo terminó la semana de semifinales. Nokia, y Nestlé se alzaron con...
Si bien las publicaciones económicas programadas para hoy son escasas, las que se publicarán definitivamente merecen atención. La...
Los mercados europeos abren al alza Actas del FOMC que se publicarán por la noche Previsiones de la Comisión Europea Los...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,20%, el Dow Jones bajó un 0,60% mientras...
Acciones estadounidenses bajo presión El impulso del oro y el petróleo se ralentiza El dólar sube mientras los inversores esperan...
Estamos observando una situación muy interesante en los mercados, de hecho una anomalía. El regreso de Estados Unidos al mercado después...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor