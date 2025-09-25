Microsoft pierde su contrato con el Departamento de Defensa de EE. UU.
El Departamento de Defensa de EE. UU. está cancelando un contrato JEDI (Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta) de $ 10 mil millones otorgado...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El Institute of Supply Management (ISM) publicó hoy el Índice de gerentes de compras de servicios (PMI) de junio. El índice compuesto...
Tesla (TSLA.US) sigue siendo una empresa de crecimiento inicial centrada en ampliar su capacidad de producción y su línea de productos. La...
S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzan nuevos máximos históricos Encuesta de ISM Services PMI por debajo de las expectativas Las...
El PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 60,1 en junio desde 64,0 en el mes anterior, muy por debajo de las expectativas de los analistas...
Petróleo No hay acuerdo entre los miembros de la OPEP +. Es probable que la producción del grupo se mantenga sin cambios...
El BCE se reune para hablar de su política monetaria y de cómo enfrentarse a la medida de inflación. Por otro lado, en la reunión...
Las acciones de Europa Occidental cotizan a la baja DE30 prueba límite inferior del rango de negociación Reuters afirma...
Los metales preciosos cotizan al alza hoy con el oro rompiendo por encima del nivel psicológico de 1.800$. El dólar estadounidense es el...
El dólar australiano está registrando fuertes ganancias hoy en medio de un mejor sentimiento hacia las monedas de las Antípodas. AUDUSD...
Los mercados europeos abren a la baja Las conversaciones de la OPEP + terminaron sin acuerdo ZEW alemán y servicios ISM de EE....
Se podría haber observado un estado de ánimo mixto durante el horario comercial asiático de hoy. El S & P / ASX 200 de Australia...
Sin grandes movimientos en el mercado de valores Festivo en Estados Unidos La reunión de la OPEC + se postpone Los traders...
El par EURJPY se ha estado moviendo en una tendencia alcista desde principios de noviembre. Sin embargo, al observar el intervalo D1, aparecieron los primeros...
La reunión de la OPEP + se postpuso, sin embargo, los representantes de la organización no fijaron fecha para la próxima reunión....
Los precios del petróleo siguen subiendo hoy, con el Brent y el WTI ganando alrededor del 0,30%. La atención sigue centrada en la reunión...
