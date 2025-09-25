Resumen diario: nuevos récords antes de las nóminas de mañana. OPEP + en el centro de atención
Las acciones europeas suben en medio de sólidos datos PMI Renta variable estadounidense en máximos históricos El...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP + comenzó a las 5:30 pm BST. La reunión podría llevar...
Etsy (ETSY.US) es la empresa de comercio electrónico de EE. UU. y uno de los denominados ganadores de la pandemia. El precio de las acciones de...
Micron Technology (MU.US), un productor estadounidense de almacenamiento de datos informáticos y memoria, se desplomó un 5% durante...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
US equity markets open slightly higher Jobless claims fall to 15-month low Final manufacturing PMI for June at 62.1 (vs prelim: 62.6) US...
Se acaban de publicar las cifras de ISM Manufacturing de junio de los Estados Unidos. Los datos llegaron ligeramente por debajo de las previsiones, ya...
La estimación de consenso para el dato NFP de junio es de 700.000 (frente a los 692.000 reflejados en el informe ADP) La diferencia...
Los datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos mostraron que 364 mil estadounidenses solicitaron la prestación por desempleo en la última...
La cifra de solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU se ha cerrado finalmente en 364.000, a fecha del 26 de junio. Este dato está...
Hoy 01 de julio de 2021 se celebra una nueva reunión de la OPEP donde se espera que se anuncie un incremento de la producción de petróleo...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 borra el rebote matutino Nordex se desploma tras el anuncio de oferta de acciones Los...
El crudo despunta en el mercado tras un informe de Reuters indicando que Arabia Saudí y Rusia han alcanzado un acuerdo preliminar en lo relativo...
La reunión de la OPEP+ es el evento más esperado de hoy. Los principales productores de crudo se reunirán para decidir los nuevos...
LLa segunda mitad de 2021 parece tomar un tinte alcista en los mercados globales. La renta variable europea ha arrancado al alza, con la mayoría...
La renta variable en EEUU cerró al alza la sesión de ayer. S&P 500 sumói +0.21%, mientras Dow Jones hacía lo...
Los mercados europeos abren al alza La OPEP+, a las puertas del próximo dato de producción Los datos ISM de costes...
Datos de ADP mejores de lo esperado Fortalecimiento del USD Retroceso en la bolsa de valores en Europa Sentimiento mixto en índices...
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) subieron más del 10% a pesar de que el minorista de hogares registró cifras trimestrales...
