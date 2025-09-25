MACRO: ¿Se traducirá la lectura sólida de ADP en NFP?
Ante los números de nóminas no agrícolas ampliamente monitorizados el viernes, el último informe de la compañía...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil sobre el análisis de los principales instrumentos. Conéctate en el siguiente...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Aumentaron en 6.718 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de junio, luego de una disminución...
Apertura plana de la sesión de EE. UU. Informe de ADP por encima de las expectativas Acción de Virgin Galactic (SPCE.US) degradado...
DE30 Comencemos el análisis de hoy con el mercado de valores alemán. Al observar la situación técnica en DAX (DE30), se...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en Estados Unidos en junio se publicó a la 1:15 pm BST. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
Una de las preguntas que se hacen muchos gestores profesionales es que tipo de compañías lo harán mejor, las de "growth"...
La publicación macro clave del día (datos de empleo de ADP para junio) está programada para la 1:15 pm BST. El informe es una pista...
Después de subir casi un 8% en una semana, los precios del café cayeron ayer por primera vez desde el 22 de junio. Por un lado, el factor...
Caen los mercados europeos DE30 se retira del área ATH Deutsche Bank puede perder la licencia para OPI en Hong Kong Los...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo han arrancado las compañías clasificadas las semifinales de la competición....
Los datos de inflación flash de la zona euro se publicaron a las 10:00 am BST. Se esperaba que la publicación mostrara una desaceleración...
El precio del oro sufrió un golpe ayer y bajó $ 15 por onza. A menos que ocurra una recuperación importante hoy, el oro puede experimentar...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Datos de inflación de Francia, Polonia y la zona euro Informe de empleo de ADP...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. Dow Jones y S&P 500 agregaron un 0.03% cada uno, mientras que...
Las acciones europeas cierran al alza S&P 500 y Nasdaq en máximos históricos La variante Delta trae de vuelta los bloqueos...
Las acciones de Moderna (MRNA.US) subieron casi un 6% después de que la farmacéutica anunciara que su vacuna Covid-19 producía anticuerpos...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario de simulación en vivo con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente video:
JD.com (JD.US) es una de las mayores compañías de comercio electrónico de china, anteriormente conocida como “360buy”....
