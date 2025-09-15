Gráfico del día – US100 (21.04.2025)
Los futuros sobre el índice Nasdaq de EE. UU. (US100) caen cerca de un 1,3% hoy, y los sólidos resultados y previsiones de Netflix —cuyas...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Los futuros sobre el índice Nasdaq de EE. UU. (US100) caen cerca de un 1,3% hoy, y los sólidos resultados y previsiones de Netflix —cuyas...
El euro se fortalece con fuerza hoy frente al dólar estadounidense (USDIDX), que cae por debajo de 98, alcanzando niveles no vistos desde marzo...
Los índices estadounidenses abren la sesión del lunes con caídas. Persisten las preocupaciones por la guerra comercial, que no mostró...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📉 El dólar se desplomó a mínimos del año tras duras críticas...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con una nueva caída, impulsada por un escenario global de debilitamiento del dólar estadounidense....
El sentimiento en Wall Street es débil, con los futuros del S&P 500 bajando un 1,3%. La razón principal es que los inversores aún...
El precio del oro sube hoy por encima del 2%, impulsado por la incertidumbre del mercado y el debilitamiento del dólar estadounidense, que sufrió...
Los futuros abren la sesión de hoy a la baja. El S&P 500 cede un 1%, mientras que el Nasdaq 100 cae un 1,15%. Hoy se publica el conjunto de...
Los índices del mercado bursátil estadounidense repuntaron ligeramente hacia el cierre de la sesión. Las alzas están...
Los mercados experimentaron un leve repunte tras los comentarios optimistas del presidente Trump sobre el comercio, lo que ofreció cierto alivio...
Un juez federal determinó que Google mantuvo ilegalmente el poder monopólico en mercados clave de tecnología publicitaria en línea,...
Las acciones de Netflix (NFLX.US) suben poco más del 0,5 % hoy, antes del informe de resultados del primer trimestre de 2025. Se espera que Wall...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados a la baja por restricciones tecnológicas y expectativas de tipos: los...
Cambio en inventarios de gas natural según la EIA: +16 mil millones de pies cúbicos (Pronóstico: +24B, Anterior: +57B) El aumento...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El mercado del petróleo no está respondiendo únicamente a los fundamentos tradicionales de oferta y demanda. El reciente repunte en...
El mercado bursátil estadounidense abre con un tono mixto. La incertidumbre continúa dominando el panorama y eso no agrada a los inversionistas....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor