EL CANAL DE PABLO GIL: 4 ideas de inversión
En este vídeo os presento cuatro ideas de inversión en las cuatro familias de activos más populares: #divisas, #materiasprimas, #rentavariable...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. Aumentó a 127,3 en junio, desde el 117,2 del mes anterior y muy por...
Las acciones estadounidenses abren al alza La mayoría de los bancos estadounidenses aumentarán sus dividendos Los precios de las viviendas...
La publicación de inflación del IPC de Alemania para junio se publicó a la 1:00 pm BST. La tasa de inflación descendió...
Petróleo El petróleo cotiza a niveles elevados antes de la decisión de la OPEP + Se espera que la OPEP + tome una decisión...
Los mercados europeos cotizan al alza Rango de negociación se mantien en el DE30 Deutsche Boerse adquiere cripto fintech suiza Los...
Hoy en día, se podrían observar estados de ánimo pesimistas en los mercados de valores de la región de Asia y el Pacífico....
Se espera que los mercados europeos abran planos Datos flash de inflación de Alemania y España Discurso del presidente del...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos,...
La variante Delta pesa sobre el sentimiento del mercado Las acciones europeas comienzan la semana con una nota amarga US100 alcanza un nuevo récord...
Las acciones de Etsy (ETSY.US) subieron un 6% después de que la tienda online de arte y manualidades anunciara que adquirirá Elo7 de...
Morgan Stanley ha publicado hoy una recomendación en el par de divisas USDJPY . El Banco recomienda tomar una posición larga en el...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
S&P 500 y NASDAQ 100 alcanzaron un nuevo récord histórico La FAA señala preocupaciones de seguridad sobre el nuevo...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo han arrancado las compañías clasificadas las semifinales de la competición....
El tercer hombre más rico de México dice que su banco está "trabajando" para aceptar Bitcoin Bitcoin se convertirá...
Durante el fin de semana, Bitcoin experimentó nuevamente una presión de venta que llevó a la criptomoneda por debajo del soporte principal...
