MACRO: Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos se mantienen por encima de 400K
Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron ligeramente a 411k desde los 418k revisados al alza de la semana anterior, sin embargo, la lectura de hoy...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron ligeramente a 411k desde los 418k revisados al alza de la semana anterior, sin embargo, la lectura de hoy...
S&P 500 y Nasdaq alcanzan un nuevo maximo historico Las solicitudes de desempleo aumentan por segunda semana Eli Lilly (LLY.US) recibió...
Elegir una acción ganadora no es una tarea fácil. Requiere varios pasos, desde descargar datos hasta analizarlos. A medida que el universo...
La economía estadounidense creció un 6,4% anualizado en el primer trimestre, luego de una expansión del 4,3% en el período...
El índice de referencia alemán puede compensar algunas de las pérdidas de ayer jueves. Gráfico M30 El DE30 está...
El Banco de Inglaterra decidió adoptar un enfoque de esperar y ver durante su reunión de política monetaria de junio. El Banco Central...
El Banco de Inglaterra anunciará una decisión de política monetaria a las 12:00 pm BST de hoy. El mercado no espera cambios en la...
Tras las medidas de estímulo sin precedentes de los Bancos Centrales a nivel mundial y con los tipos de interés en el 0% de forma generalizada,...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 vuelve a subir por encima de los 15,530 ptos. Siemens actualizó sus...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo han arrancado las compañías del tercer cruce de cuartos. Anhauser-Busch...
Los mercados de valores europeos abren al alza El Banco de Inglaterra se prepara para anunciar la decisión sobre los tipos a las...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. El S&P 500 cayó un 0,11%, el Dow Jones bajó un 0,21%...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde podrás a prender los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los...
Las acciones europeas rompen el rally de dos días Lecturas mixtas de PMI de EE. UU. Bitcoin rebota Durante la sesión de hoy,...
Las acciones de Coinbase (COIN.US) aumentaron más del 2% tratando de borrar las pérdidas recientes a medida que el intercambio de criptomonedas...
El Banco Nacional Checo elevó las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta el 0,5 por ciento, siguiendo así los pasos del...
En 10 minutos iniciamos un nuevo smeminario donde damos una explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que...
Las acciones estadounidenses rondan cerca de máximos históricos Cifras mixtas del PMI Las acciones de MicroStrategy (MSTR.US) se recuperan...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 7,61 millones de barriles en la semana que terminó el 18 de junio, luego de una disminución...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor