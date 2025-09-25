EUROCOPA DE LA BOLSA: Segundo cruce de cuartos
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo han arrancado las compañías del segundo cruce de cuartos. LVMH e...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El IHS Markit US Manufacturing PMI saltó a 62,60 en junio desde 62,1 en mayo, superando las previsiones del mercado de 61,5. El PMI de servicios...
La volatilidad se disparó la semana pasada después de la reunión del FOMC. Se pudieron observar grandes variaciones de precios en...
El GBP / USD se recuperó de un mínimo semanal de 1.3785 y alcanzó un nuevo máximo semanal de 1.3986. La libra fue respaldada...
Las materias primas han pasado de subir de forma vertical a frenarse en seco y en algunos casos a perder una parte importante de las ganancias de este...
El oro recibió un golpe después de la reunión del FOMC la semana pasada y los comentarios agresivos de Bullard. Otros metales preciosos,...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 defiende 15,530 pts área Vonovia lanzó oficialmente una oferta...
Nuevo análisis de XTB. Acciona saca su división de energía a bolsa, el spin-off será una de las salidas a bolsa más...
Esta mañana se han publicado datos Flash PMI de junio de Francia y Alemania. El consenso del mercado requería unos PMI de servicios más...
Se espera que los mercados europeos abran planos PMI de Europa y Estados Unidos Discurso del presidente del BCE, Lagarde Los mercados...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 subió un 0,51%, el Dow Jones ganó un...
Bitcoin se recupera por encima de $32.000 Las acciones en Europa y Estados Unidos avanzan Dólar estadounidense mixto frente...
MicroStrategy (MSTR.US) comenzó la cotización de hoy con una enorme brecha de precios bajista. Si bien la compañía se enfoca...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDUSD El Banco recomienda tomar una posición corta pendiente...
No hubo publicaciones de datos económicos importantes programadas para hoy. Sin embargo, los inversores pudieron escuchar a 3 miembros hasta el...
Wall Street abre un poco más bajo US100 mira hacia los máximos recientes en 14,200 ptos. Delta Air Lines busca contratar...
En 10 minutos nuevo seminario online y aprenda a leer el mercado junto a un trader profesional. Conéctate en el siguiente video:
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga pendiente en...
Petróleo: El petróleo crudo Brent superó los 75 dólares el barril a pesar del aumento del dólar estadounidense La...
