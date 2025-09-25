📉 Ripple cae un 9% a medida que China amplía la represión
Las criptomonedas continúan cotizando bajo presión en medio de las noticias entrantes de China. El Banco Popular de China convocó...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Las criptomonedas continúan cotizando bajo presión en medio de las noticias entrantes de China. El Banco Popular de China convocó...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este breve video, analizamos cómo han arrancado las compañías del primer cruce de cuartos. Nestlé...
Las acciones en Europa cotizan ligeramente a la baja Daimler (DAI.DE) quiere comenzar a producir sus propias baterías Deutsche Bank (DBK.DE)...
Los rendimientos estadounidenses a 10 años volvieron hoy por encima del 1,5%, lo que presiona el mercado del oro. Ayer, el metal precioso intentó...
La mundialmente conocida Amazon (AMZN.US) es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación...
Durante la sesión de ayer pudimos observar incrementos en los precios de los metales preciosos, los cuales fueron parcialmente provocados por el...
Confianza del consumidor de la UE Powell testificará ante el panel de la Cámara Se avecina otro día relativamente...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con una fuerte alza. El S&P 500 subió un 1,4%, el Dow Jones añadió...
Después de los comentarios agresivos de la semana pasada de los funcionarios de la FED, los inversores esperaban ansiosos los discursos de dos miembros...
El dólar es el más débil entre las principales divisas Rebote en el mercado de valores Precios más altos de los metales...
Las acciones de MicroStrategy Inc. (MSTR.US) se desplomaron más del 10% durante la sesión de hoy después de que la compañía...
La semana pasada fue muy negativa para el par EUR / USD, después de la reunión del FOMC, el dólar estadounidense se recuperó...
Credit Agricole ha publicado una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el...
El Banco Agrícola de China reitera la prohibición de las criptomonedas Sichuan cierra la minería de Bitcoin Ethereum...
El presidente Biden se reúne con reguladores financieros Discursos de los miembros de la Fed Las acciones de Coinbase (COIN.US) caen ante...
Eurocopa de la Bolsa de XTB. En este video comentamos el fin de la primera semana de competición, los octavos. 4 compañías han sido...
Los mercados europeos recortan las pérdidas de apertura DE30 se recupera de la inmersión matutina Alemania quiere salir...
El oro ha tenido un rendimiento inferior en los últimos tiempos con un movimiento a la baja que se aceleró la semana pasada en medio de la...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor