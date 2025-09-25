Gráfico del día - BITCOIN
Los activos de riesgo, especialmente las acciones, se movieron a la baja el viernes después de que Bullard de la Fed tocara una nota dura y dijera...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La Reserva Federal sorprendió a los inversores esta semana con su decisión que fue vista como agresiva. El oro y las acciones se movieron...
Se espera que las acciones en Europa abran a la baja Discursos de miembros de la Fed y el BCE Biden se reúne con los reguladores...
Las acciones en Asia lanzaron una nueva semana a la baja. El S & P / ASX 200 cae un 1,6%, el Kospi cae un 1% mientras que el Nikkei cae más...
¿Quieres disfrutar de contenido con los mejores expertos del mundo de la inversión? No te pierdas nuestra nueva sección "La entrevista...
El contundente discurso de James Bullard (Fed) sacude a los mercados Los títulos de Adobe (ADBE.US), al alza tras la presentación de...
Las acciones de DocuSign (DOCU.US) subieron más del 5% a pesar del sentimiento negativo que prevalece en la jornada de hoy. Las acciones de la empresa...
Nuevo análisis de XTB. Repsol ha estado corrigiendo durante esta semana desde que la Fed diera los detalles de su política monetaria. La...
El DAX (DE30) cae notablemente en la jornada actual, al igual que el resto de plazas europeas, alcanzando su nivel más bajo desde finales...
La reunión de la FED de junio puede marcar un punto de inflexión. En este vídeo voy a compartir algunas reflexiones sobre lo que dijo...
Los mercados europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 prueba la media de 200 sesiones Brenntag sube tras la actualización...
Ayer se pudo observar un fuerte movimiento a la baja en el mercado del petróleo. Echando un vistazo a la situación técnica de OIL.WTI...
Los mercados europeos abren a la baja Día de las brujas cuádruple en los Estados Unidos Las ventas minoristas del Reino...
El índice de referencia alemán está en modo de recuperación y pronto podría llegar a un área de resistencia clave. Gráfico...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El Dow Jones cayó un 0,62%, el Russell 2000 bajó un 1,18%...
Nasdaq alcanzó un nuevo récord Sesión Europea mixta USD dólar fuerte Los precios de materias primas caen drásticamente La...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) subieron más del 5% después de que Jefferies mantuvo su calificación de "Compra" y elevó...
