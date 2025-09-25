Niveles clave en GBPUSD
La libra esterlina no lo está haciendo muy bien durante la sesión de hoy, por lo que vale la pena prestar atención a la situación...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
La libra esterlina no lo está haciendo muy bien durante la sesión de hoy, por lo que vale la pena prestar atención a la situación...
Con la falta de controles de estímulo adicionales en mayo, los analistas esperaban que las ventas minoristas cayeran un 0,8% m / m, sin embargo,...
En 10 minutos damos inicio a un seminario donde aprenderás a leer el mercado junto a un trader profesional. Conéctate aquí:
Petróleo Las reservas de petróleo continúan reduciéndose y se espera que continúe la disminución Las...
Podemos observar un sentimiento mixto en el mercado del oro durante la sesión del martes. En cuanto al intervalo H4, nos encontramos ante una situación...
Las ventas minoristas en EE. UU. por debajo de las previsiones El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió...
La producción industrial total en los EE. UU. Aumentó un 0,8% respecto al mes anterior en mayo, desde el crecimiento revisado a la baja del...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para mayo se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser más débil de lo esperado,...
Las ventas minoristas en Estados Unidos son la publicación macroeconómica más importante programada para hoy. Se puede ver que los...
Roku, Inc. (ROKU.US) es una empresa estadounidense que cotiza en bolsa con sede en San José, California, que fabrica una variedad de reproductores...
Las acciones en Europa se cotizan mixtas DE30 se acerca a los máximos de ayer UE y EE. UU. Llegan a un acuerdo sobre subvenciones...
El platino se ha estado negociando lateralmente en el rango de $ 1,125-1,250 desde principios de marzo. Los metales preciosos se negociaron en un movimiento...
Los mercados europeos abren al alza Datos de ventas minoristas y producción industrial de Estados Unidos Se espera que el informe...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.18%, Dow Jones cayó 0.25%, Nasdaq...
Lagarde: demasiado pronto para debatir el fin de la ayuda del BCE Dow en mínimo de 2 semanas, S&P 500 se retira de los récords El...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron más del 1% debido a que el fabricante de automóviles eléctricos se benefició de los...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Bitcoin supera la importante resistencia de $ 40,000 hoy y gana casi un 4%. Esta es una continuación del rebote del fin de semana cuando el CEO...
El S&P 500 se sitúa cerca de un nuevo record historico El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se acerca al...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor