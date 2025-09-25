EURUSD comienza a mostrar signos de recuperación
La semana pasada estuvo marcada por los números del informe del IPC que no impactaron directamente en el mercado en el día en sí,...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Musk sugiere que Tesla podría aceptar la criptomoneda nuevamente El Salvador se convierte en el primer país en adoptar Bitcoin como...
Los mercados de valores europeos cotizan al alza DE30 probado 15,800 pts área Datos sobre más de 3 millones de clientes...
Nuevo análisis de XTB. Cellnex rompió finalmente la directriz bajista principal el pasado viernes, en una sesión muy positiva impulsada...
El petróleo cotiza al alza al comienzo de una semana potencialmente importante. Las elecciones presidenciales iraníes están programadas...
El oro cae alrededor del 1% al comienzo de una nueva semana y prueba los mínimos locales desde principios de junio. El fortalecimiento del dólar...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza Discurso del gobernador del BoE, Bailey Reunión del FOMC el miércoles Según...
Peloton Interactive (PTON.US) se dispara más del 5% a pesar del anuncio de que se ha presentado una demanda colectiva en nombre de los inversores...
EURUSD ha estado operando a la baja desde el comienzo del día. El dólar estadounidense continúa recuperándose frente a las...
Las acciones en Asia cotizan al alza. Nikkei gana un 0,6% mientras que Kospi añade un 0,1%. Los inversores de China y Australia se fueron de...
Los datos de inflación de Estados Unidos para mayo mostraron otra aceleración y ahora los inversores están ansiosos por saber si la...
Los datos de la Universidad de Michigan, informe económico clave en la agenda de hoy, se acaban de publicar. Los datos preliminares de junio superaron...
Los ánimos optimistas vistos ayer en Wall Street y en Europa hoy insinúan que los inversores no parecen estar preocupados por la aceleración...
Las acciones extienden el rally este viernes US500 en nuevos máximos históricos Rendimientos de bonos estadounidenses...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde hacemos un repaso de lo más importante de la semana. Conéctate aquí:
Ayer conocimos el nuevo dato de inflación y una vez más supero las expectativas. Hace tres décadas que no veíamos subidas de...
La inflación estadounidense está oficialmente en el 5% y la inflación subyacente que excluye la mayoría de los elementos volátiles...
En los próximos días arranca la Eurocopa de fútbol y, coincidiendo con este hecho, desde XTB nos hemos preguntado qué acción...
