La píldora para bajar de peso de Eli Lilly muestra resultados prometedores en ensayo clave; la acción sube un 13%
Eli Lilly anunció resultados revolucionarios para su píldora experimental para la pérdida de peso, orforglipron, que demostró...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de ASML Holding enfrentaron una fuerte presión tras la publicación de sus resultados del primer trimestre, mientras la empresa...
El peso chileno abrió la sesión con una leve depreciación frente al dólar, llevando al tipo de cambio a un máximo intradía...
John Williams, miembro de la Reserva Federal, afirmó que no ve necesidad de cambiar las tasas de interés en el corto plazo, ya que la política...
El Banco Central Europeo (BCE) ha realizado su sexto recorte consecutivo de 25 puntos base, llevando la tasa principal de refinanciación al 2,40%....
Estados Unidos – Informe de la Fed de Filadelfia para abril: Índice manufacturero: actual -26.4; previsión 2.2; anterior 12.5 Empleo:...
12:30 PM GMT, Estados Unidos - Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de abril: Actual: -26,4; pronóstico: 2,2;...
La incertidumbre es actualmente lo único seguro para los inversores de todo el mundo. Donald Trump ha generado una montaña rusa de emociones...
El EURUSD ha moderado nuevamente su tendencia alcista tras el reciente repunte, mientras los mercados esperan la decisión de política monetaria...
El BCE reduce el tipo de interés de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25 %; cumpliendo la estimación...
Los futuros del Dow Jones (US30) caen casi un 1,3% después de que las acciones de UnitedHealth Group (UNH.US), uno de los principales componentes...
Se espera que el BCE implemente su sexto recorte consecutivo de tipos de interés de 25 puntos básicos, dado que el riesgo de estancamiento...
Situación general del mercado: El sentimiento en el mercado europeo se mantiene mixto. La mayoría de los índices bursátiles...
La macroeconomía vuelve a cobrar protagonismo. Tras la inesperada caída de los precios de la energía en Alemania, la sesión...
Alemania - Datos de inflación de marzo: IPP alemán anual: real -0,2 % interanual; pronóstico 0,4 % interanual; anterior 0,7...
Wall Street se vio lastrado ayer por las fuertes caídas de las acciones tecnológicas después de que Donald Trump impusiera restricciones...
El tipo de cambio USDCLP ha experimentado fluctuaciones marcadas durante las últimas sesiones, manteniéndose en un rango técnico definido...
Las acciones estadounidenses y el dólar registraron caídas hoy debido al aumento de tensiones relacionadas con aranceles a los semiconductores....
