El Dax Alemán prueba el límite superior del rango de corto plazo
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba resistencia a 15,600 pts El BCE instó a Deutsche Bank a nombrar nuevo presidente Los...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El índice VIX (VOLX) volvió a probar los mínimos desde mediados de abril ayer e incluso logró negociar brevemente al nivel...
Los mercados europeos abren planos Reunión de líderes del G7 Datos de la Universidad de Michigan para junio De acuerdo...
Los índices estadounidenses cotizaron al alza ayer con el S&P 500 haciendo un cierre récord. Nasdaq ganó un 0,78%, el S&P...
La inflación del IPC de EE. UU. alcanzó el máximo de 13 años Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. El...
El informe WASDE para productos agrícolas se ha publicado hoy. En definitiva, el informe fue positivo para el maíz gracias a una importante...
Según los últimos informes de Irán, Estados Unidos iba a decidir levantar las sanciones personales de algunos funcionarios iraníes....
Las acciones de GameStop (GME.US) se desplomaron casi un 20% después de que el minorista de juegos dijera que planeaba vender más acciones...
La tasa de inflación anual en Estados Unidos saltó al 5% en mayo desde el 4,2% del mes anterior y superó las expectativas de los analistas...
El BCE ha actualizado sus previsiones de crecimiento e inflación en la reunión que ha tenido hoy 10 de junio de 2021. La presidenta del BCE...
S&P 500 (US500) alcanzó un nuevo máximo histórico Inflación del IPC de EE. UU. por encima de las expectativas Las...
Clover Health (CLOV.US) ha experimentado una volatilidad masiva recientemente. Las existencias han subido más de un 120% en lo que va de mes y la...
El IPC estadounidense de abril, ampliamente observada, acaba de ser publicada. Los datos superaron las expectativas, ya que la inflación general...
El BCE mantuvo la política monetaria sin cambios durante su reunión de junio. Los tipos de interés se mantuvieron en niveles récord...
El par EURUSD se está recuperando claramente momentos antes de la decisión del BCE sobre los tipos de interés y el programa QE,...
Las acciones en Europa se comercializan mixtas DE30 pinta patrón de doble suelo Daimler reducirá las inversiones en...
El índice de referencia alemán está en modo de recuperación, pero enfrenta resistencia. Gráfico M30 El DE30 logró...
El EURUSD tiene un gran día por delante. En primer lugar, el Banco Central Europeo anunciará la última decisión de política...
