Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. Nasdaq ganó un 0,31%, Russell 2000 añadió un...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Sesión tranquila en el mercado Forex Acciones europeas cerca de máximos Wall Street lucha por ganar tracción Mayor...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron un 3% al comienzo de la sesión de hoy tras las optimistas cifras de ventas de sus vehículos producidos...
TD BANK ha publicado una recomendación en el par de divisas CADJPY . El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole ha publicado una recomendación para el par de divisas EURAUD . El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
En 10 minutos damos inicio a un seminario donde podrás aprender a leer el mercado junto a Pablo Gil. Conéctate a través...
Petróleo: El precio del crudo WTI alcanzó los 70 dólares el barril, pero retrocedió posiblemente debido a la toma de...
Desde hace unas semanas Bitcoin y el resto de criptomonedas están experimentando una fuerte volatilidad. El mercado está dividido entre aquellos...
Nautilus ( NLS.US ) es una empresa de fitness y acondicionamiento físico en el hogar. Una de las ventajas de Nautilus es que la situación...
La balanza comercial de EE. UU. cae desde niveles récord Las acciones de Stitch Fix (SFIX.US) se disparan en cifras trimestrales Clover Health...
El precio del oro rompió por encima de la marca de 1.900$ hoy, pero los alcistas no pudieron mantener estas ganancias. La zona de resistencia que...
Las acciones de Europa Occidental cotizan al alza DE30 probó ATH pero no logró superarlo Airbus entregó 50 aviones...
Se espera que los mercados europeos abran planos Índice ZEW alemán de junio Se espera que el informe API muestre un nuevo...
Las criptomonedas continúan cayendo hoy. Bitcoin cayó pierde los $ 33,000 y alcanza un nuevo mínimo de 2 semanas. Ethereum probó...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. Russell 2000 subió un 1,43%, Nasdaq añadió...
Sentimiento mixto en el mercado El dólar de Nueva Zelanda es el ganador de la sesión de hoy Criptomonedas sin grandes cambios Durante...
El par de divisas NZDUSD se ha estado negociando lateralmente recientemente. Al observar el intervalo D1, los compradores luchan por superar la zona de...
AMC (AMC.US) se convirtió nuevamente en una de las acciones memes líderes entre los inversores minoristas durante la sesión de...
