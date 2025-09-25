AMC sigue extendiendo ganancias
AMC (AMC.US) se convirtió nuevamente en una de las acciones memes líderes entre los inversores minoristas durante la sesión de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El Euro se recuperó frente al USD durante la publicación del informe NFP y terminó haciendo una falsa ruptura una vez más. Aunque...
Las acciones de Biogen (BIIB.US) se detuvieron después de que la FDA aprobara su controvertido medicamento para el Alzheimer, Aducanumab, utilizando...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Yellen dice que la subida de tipos de la Fed es una 'ventaja' Las acciones estadounidenses no cambiaon al comienzo de la semana Jeff Bezos...
El presidente de el Salvador planea convertir Bitcoin en moneda de curso legal Los comentarios de Yellen pesan sobre las criptomonedas China intensifica...
Los principales índices europeos cotizan sin cambios DE30 rebota en un retroceso del 23,6% BMW expandirá la red de carga...
La sesión del mercado de valores asiático de hoy fue mixta y no se pudo detectar una dirección común en los índices...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Los pedidos de fábrica alemanes no alcanzaron las estimaciones en abril Decisión...
Los mercados de valores de Asia cotizaron de forma mixta. Los índices de Japón y Corea del Sur subieron mientras que las acciones de Australia...
Informe de las NFP de mayo por debajo de las expectativas Los índices bursátiles suben, DE30 en máximos históricos El...
Los datos de las NFP se publicaron hoy y ahora los inversores se centrarán en otra lectura clave de EE. UU.: La inflación del IPC de mayo....
DE30 sigue subiendo ya que los principales índices de referencia de renta variable del Viejo Continente están terminando al alza el último...
DocuSign (DOCU.US), una empresa que proporciona firma electrónica y contratos digitales, está aumentando más del 15% después...
Los mercados de valores estadounidenses abren al alza el viernes Los principales índices estadounidenses vuelven a acercarse a máximos...
Se ha publicado el informe clave del día y la semana, el informe NFP de mayo. Si bien el consenso del mercado apuntaba a una adición de 660k...
