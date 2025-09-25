📆 Esperando el informe NFP de EE.UU.
La publicación de datos clave de la semana en EE. UU., el informe NFP de mayo, se publicará a la 1:30 pm BST. Market espera que el informe...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
WTI (OIL.WTI) se está recuperando de una corrección reciente a corto plazo y vuelve a subir por encima de los 69 dólares por barril....
El Dólar está comenzando a generar señales de fuerza. Teniendo en cuenta la relación inversa entre el Dólar y las materias...
Los mercados europeos abren planos Datos de empleo de Estados Unidos y Canadá Powell y Lagarde hablarán durante la conferencia...
Los índices europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 retrocedió después de una prueba fallida en un área de...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,36%, el Dow Jones cayó un 0,07% mientras...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas esta segunda sesión de "Inflación: una bomba de tiempo para los mercados" dónde...
Viendo el comportamiento del mercado desde marzo de 2020 muchos inversores se preguntan si estamos ante un nuevo paradigma, si debemos cambiar la forma...
El mercado de valores estuvo dominado por los vendedores el jueves (al menos hasta ahora). Los peores estados de ánimo que vimos durante la sesión...
El informe de empleo ADP (EEUU) se ha erigido como el dato macro más importante de hoy. Se esperaba un incremento en la actividad laboral de 650.000...
La sesión europea de hoy comenzó con un humor mixto, y la volatilidad se mantuvo baja en las primeras horas de la negociación. Sin...
Índices europeos cotizan ligeramente a la baja Los inversores esperan el informe de ADP Durante la sesión de hoy observamos...
Nuevo análisis de XTB. AMC vuelve a estar en el foco de los inversores de las redes sociales. Una de las principales "meme stocks" era...
Al observar el AUDUSD en el intervalo H4, se puede ver que el par ha estado operando en un rango de consolidación recientemente. Sin embargo, según...
PMI de servicios final de Alemania y Reino Unido Informe ADP de mayo Informe DOE sobre inventarios de petróleo Nos espera un día...
US indices finished yesterday's session slightly higher. S&P 500 gained 0.14%, Dow Jones added 0.07% and Nasdaq finished 0.14% higher. Stocks...
En 5 minutos, nuevo seminario donde podrás aprender los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. Conéctate...
Los mercados de valores europeos en su mayoría suben Los índices estadounidenses cotizan planos en medio de una volatilidad...
Las acciones de BlackBerry (BB.US) se suben más del 15% en la actualidad, ya que se dice que las acciones son las nuevas favoritas entre los comerciantes...
La manía de AMC Entertainment (AMC.US) está lejos de terminar: el precio de las acciones del operador de cine se ha disparado más...
