El Dax Alemán alcanza nuevo record
DE30 llega al nuevo ATH Datos macroeconómicos sólidos de Alemania Daimler (DAI.DE) y Nokia (NOKIA.FI) llegaron a un acuerdo...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La primera sesión del mes trae optimismo en el mercado de valores. Una hora después de comenzar a cotizar en Europa, el índice bursátil...
El martes por la mañana, los precios del crudo subieron más de un 1,5% y OIL.WTI alcanzó los niveles más altos de este año....
Se espera que los mercados europeos abran mixtos PMI finales de Europa y Estados Unidos Cifras del PIB canadiense y PMI manufacturero...
Las acciones en Asia cotizaron mixtas hoy. El Nikkei cayó un 0,11%, el S & P / ASX 200 perdió un 0,04% y el Kospi subió un...
La sesión de ayer fue relativamente tranquila debido al festivo (Día de los Caídos). El par EURUSD ha estado operando en...
Los mercados bursátiles europeos terminan el día a la baja Los mercados de EE. UU. y Reino Unido están cerrados por...
El GBPUSD saltó hacia el área de resistencia clave cuando el dólar estadounidense se hundió repentinamente frente a las principales...
Los inversores de petróleo esperan con interés la reunión de mañana de la OPEP +, que podría conducir a algunas decisiones...
Dado que los comerciantes de Estados Unidos disfrutan actualmente de un fin de semana largo debido al Día de los Caídos, las bolsas de valores...
Los mineros de Bitcoin se retiran de China bajo la represión de Beijing El interés abierto permanece bajo Los titulares a corto plazo...
Ripple (XRP) es una de las criptomonedas más fuertes de la actualidad, ganando más del 11%, que es el doble en comparación con otras...
Apertura mixta de los índices europeos Los mercados de Reino Unido y EE. UU. Están cerrados por vacaciones Deutsche Bank (DBK.DE)...
Nuevo ánálisis de XTB. El juicio entre Apple y Eipc Games ha concluido y está visto para sentencia. Ambas partes han argumentado su...
A fines de la semana pasada, se pudo observar una corrección local en el mercado del crudo. Sin embargo, al observar el intervalo H1, la venta se...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Los mercados de EE. UU. Y Reino Unido están cerrados por vacaciones Se espera...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión del viernes en su mayor parte al alza. El S&P 500 subió un 0,08%, el Dow Jones...
AMC Entertainment (AMC.US) abrió con otra enorme brecha alcista el viernes mientras continúa la manía de las acciones de memes. Las...
Las acciones mundiales suben PCE básico para abril por encima de las expectativas EURUSD regresa por encima de 1.2200 La...
