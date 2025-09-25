3 mercados a vigilar la próxima semana (28.05.2021)
El comienzo de la próxima semana parece ser tranquilo, ya que los operadores de Estados Unidos y el Reino Unido están en feriados nacionales...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El comienzo de la próxima semana parece ser tranquilo, ya que los operadores de Estados Unidos y el Reino Unido están en feriados nacionales...
Las acciones tecnológicas de Estados Unidos son las que más ganan durante la sesión de hoy. US100 está superando actualmente...
Wall Street abre al alza antes de un fin de semana largo PCE subyacente por encima de las expectativas (3,1% interanual frente a exp. 2,9%...
El dato de sentimiento económico del consumidor en EEUU, publicado por la Universidad de Michigan, ha aumentado hasta 82.9 puntos en mayo desde...
En 10 minutos iniciamos el último seminario de la semana con Pablo Gil para hablar del cierre de los mercados. Conéctate con nosotros...
El índice de precios PCE subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía y es el indicador de inflación...
El mercado de criptomonedas estuvo bajo presión después del vencimiento de las últimas opciones de bitcoin. Varias bolsas de criptomonedas...
Nuevo análisis de XTB. Indra ha corregido en la semana más de un 15% tras la imposición de la SEPI para sustituir al presidente Fernando...
En muchas ocasiones los traders se encuentran con una decisión complicada porque las señales de compra en un espacio temporal concreto coinciden...
Apertura bursátil europea al alza DE30 se acerca a ATH Acciones de Deutsche Bank (DBK.DE) en resistencia clave Los índices...
Las criptomonedas se negocian bajo presión durante la sesión del viernes. Técnicamente, mirando el gráfico de Ethereum, el...
El par NZDUSD estuvo bajo una fuerte presión hoy, borrando las ganancias recientes ya que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses...
Índice de precios de PCE básico de EE. UU. Índice de sentimiento del consumidor de Michigan Es un día relativamente...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer en su mayor parte al alza. El S&P 500 subió un 0,12%, el Dow Jones...
Mercados bursátiles europeos mixtos Wall Street sube tras nuevo record de recompra inversa GBP sube tras comentarios...
Tellurian (TELL.US), un desarrollador de gas natural licuado (GNL) de los Estados Unidos, anunció que firmó un acuerdo de 10 años...
En este ciclo de 2 seminarios "Inflación: una bomba de tiempo para los mercados" Pablo Gil nos explicará la situación actual...
Las acciones abren ligeramente al alza este jueves Las ventas de viviendas cayeron 4.4% en abril ( frente exp. + 0.8%) General Motors...
NVIDIA (NVDA.US), uno de los mayores fabricantes de tarjetas gráficas del mundo, publicó sus resultados fiscales del primer trimestre después...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor