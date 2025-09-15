El dólar cae a mínimo de tres años mientras la Fed señala un dilema de política monetaria 📉
El índice del dólar estadounidense muestra un leve repunte desde un nivel clave de soporte tras declaraciones de Beth Hammack, presidenta...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano se aprecia este martes un 0.6%, en una sesión marcada por la falta de indicadores económicos nacionales, pero influenciada...
Estamos ante un momento que, más que una simple corrección, sugiere una fractura profunda en la narrativa que ha sostenido al dólar...
Estados Unidos – Datos de la EIA: Inventarios de crudo: actual +0,515M | previsión +0,400M | anterior +2,553M Importaciones...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 ¿Recesión o inflación?, la guerra arancelaria continúa y...
El Banco de Canadá (BoC) decidió mantener la tasa de interés en el nivel del 2,75%, en línea con las expectativas del mercado. Decisión...
El par de divisas USDCAD se ha mantenido en una tendencia bajista desde comienzos de marzo. Al observar el gráfico desde la perspectiva de la metodología...
Las acciones de la empresa estadounidense de arriendo de autos Hertz (HTZ1.US) se disparan casi un 20% después de que Pershing Square, el fondo...
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una ligera baja, marcando una moderación inicial pese a la alta incertidumbre global. Esta...
Ventas minoristas mensuales en EE. UU.: 1.4% (Pronóstico: 1.4%, Anterior: 0.2%) Ventas minoristas subyacentes mensuales: 0.5% (Pronóstico:...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. La entidad recomienda abrir una posición corta en el...
A medida que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC.US) se prepara para publicar sus resultados del primer trimestre el jueves 17 de abril de...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) se desploman en las operaciones previas a la apertura de mercado de Estados Unidos ante las nuevas restricciones a sus...
Informe de inflación de la Eurozona IPC: real 0,6 % intermensual; previsión 0,6 % intermensual; anterior 0,4 %. IPC: real 2,2 % interanual;...
Bloomberg informa que China está abierta a dialogar con Estados Unidos si el presidente Trump muestra respeto, designa a una persona de contacto...
El oro sube un 2%, alcanzando nuevos máximos históricos de 3.295 dólares por onza. El metal se ve respaldado por fundamentos muy...
