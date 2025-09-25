3 Mercados a vigilar la próxima semana (21.05.2021)
Los mercados de valores cayeron drásticamente en la primera parte de esta semana, ya que la venta en el mercado de criptomonedas ejerció...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las acciones de Palo Alto Networks (PANW.US) subieron un 5% ya que la compañía de ciberseguridad superó las estimaciones de Wall Street...
Las acciones estadounidenses abrieron ligeramente al alza el último día de negociación de la semana. Todos los índices bursátiles...
Los índices Flash PMI para el mes de mayo de Estados Unidos se acaban de publicar. Después de lecturas optimistas de los países europeos,...
La economía británica va bastante bien e incluso las últimas elecciones en Escocia no arruinaron el ánimo hacia la libra. Hoy,...
Nuevo análisis de XTB. AMD comunicó el pasado viernes que realizará una recompra de acciones por valor de 4.000 millones de dólares....
Comercio mixto de índices europeos Lectura mixta del PMI de Alemania El segundo mayor accionista de Lufthansa (LHA.DE) vende la mitad de...
Se acaban de publicar los PMI flash de mayo de dos importantes economías europeas. Los datos franceses publicados a las 8:15 am BST mostraron que...
Durante la semana hemos asistido a movimientos increíbles en las Criptomonedas, con caídas superiores al 40% seguidas de rebotes significativos....
El EURUSD retrocedió bruscamente el 19 de mayo, sin embargo, los compradores recuperaron rápidamente el control. La demanda apareció...
Los mercados europeos abren planos PMI de Europa y Estados Unidos Se espera que las ventas minoristas canadienses muestren una caída Se...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 subió un 0,55%, el Dow Jones ganó un 1,06%...
Los principales mercados de Europa terminan la sesión al alza Informe de reclamaciones optimista en EE. UU Las acciones tecnológicas...
Las acciones de Kohl's (KSS.US) se desplomaron más del 10,0%, a pesar de que el minorista registró cifras trimestrales mejores de lo...
El Nasdaq, US100, ha roto por encima de dos resistencias importantes: la línea de tendencia a la baja y el nivel de 13,333 pts, que actuaba como...
¿Quieres disfrutar de contenido con los mejores expertos del mundo de la inversión? No te pierdas nuestra nueva sección "La entrevista...
El informe de hoy del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron a 444 mil en la semana que terminó...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que nos...
Las demanda semanal de desempleo cayó a un nuevo mínimo pandémico Virgin Galactic (SPCE.US) confirmó el próximo...
