Resumen de materias primas - Petróleo, oro, café, EMISS
Petróleo: El progreso significativo con respecto a un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán está ejerciendo presión...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El índice de referencia alemán rompió el límite inferior de la cuña ascendente por tercera vez en mayo, pero el soporte...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,444 millones en la semana que finalizó el 15 de mayo, en comparación...
Las minutas del FOMC de la FED mostraron una vez más lo poco preparado que está el mercado para la retirada de estímulos monetarios....
Continúan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Viena. Se dice que las partes se están acercando a un acuerdo por el que...
SEB emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Comercio mixto de índices europeos DE30 se retira del área de 15,210 pts Suedzucker cae tras las previsiones fiscales...
El oro ha estado disfrutando de una tendencia alcista recientemente. El metal precioso saltó de $ 1,680 a fines de marzo a $ 1,890 ayer, gracias...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Los reclamos por desempleo de EE. UU. Vencen a la 1:30 pm BST El presidente del BCE...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja pero fuera de los mínimos diarios. El S&P 500 cayó...
Aumento de la inflación en Europa Caídas en Wall Street por tercera sesión La Fed puede comenzar a hablar...
La muy esperada publicación de las actas del FOMC resultó no ser un evento, ya que no incluyó ninguna mención directa de la...
La carnicería de hoy en el mercado de las criptomonedas se ha trasladado obviamente a las acciones de empresas de tecnología con una...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde analizamos los principales intrumentos. Conéctate a través del siguiente...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Aumentaron en 1,32 millones de barriles en la semana que terminó el 14 de mayo, luego de una disminución...
La venta masiva de criptomonedas ejerce presión sobre las acciones tecnológicas Actas de la FED en el centro de atención Las...
El precio del oro ha aumentado dinámicamente en las últimas 2 horas, fortaleciéndose en más de un 2% desde el mínimo...
Ayer por la mañana se publicó el informe de empleo del Reino Unido. La libra esterlina se mantiene fuerte desde entonces y debería...
La tasa de inflación anual en Canadá subió a 3,40% en abril desde 2,2% en marzo y por encima de las expectativas del mercado de 3,2%....
