Top 3 gráficos de la semana: EURUSD , GBPUSD, USDIDX
El evento principal del día es un lanzamiento de las minutas del FOMC a las 7:00 pm BST. El presidente de la Fed, Powell, dijo durante la conferencia...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento principal del día es un lanzamiento de las minutas del FOMC a las 7:00 pm BST. El presidente de la Fed, Powell, dijo durante la conferencia...
Los índices del mercado de valores y las materias primas se extienden a la baja hoy. Los principales índices de Europa cotizan más...
Las criptomonedas han comenzado un proceso correctivo intenso. Bitcoin ha perdido un 40% de su valor en muy poco tiempo, y la pregunta que me hago es si...
Nuevo análisis de XTB. Inditex es la última cotizada del Ibex35 en presentar resultados, lo hará el próximo 9 de junio y, mientras...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 cae por debajo del 50% de retroceso pero se recupera más tarde Las...
La plata ha estado disfrutando de una tendencia alcista desde principios de abril. Sin embargo, los compradores no lograron empujar el precio por encima...
Los mercados europeos abren a la baja Las actas del FOMC vencen a las 7:00 pm BST Cisco Systems, Lowe's y Target publicarán...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,85%, el Dow Jones bajó un 0,78%,...
Datos débiles del mercado inmobiliario de EE. UU Ganancias mejores de lo esperado de los principales minoristas de EE. UU El precio del petróleo...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más de un 1,0% en la fase previa a la comercialización después de que Michael Burry, el inversor...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil quien te enseñará a leer el mercado. Conéctate en el siguiente...
Datos débiles del mercado inmobiliario de EE. UU. Las acciones de Walmart (WMT.US) subieron un 3% gracias a la mejora de los resultados y la...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
AT&T (T.US) anunció el lunes que fusionará su unidad WarnerMedia con Discovery (DISCA.US). La fusión creará una empresa...
Teladoc Health, Inc. (TDOC.US) es el líder mundial por tamaño y número de clientes de servicios integrales de atención...
Hay una discusión continua en el mercado entre los defensores y detractores de las bonanzas del ORO y la Plata como cobertura contra presiones inflacionistas....
Los mercados europeos se mueven fuera de los máximos diarios DE30 se recupera de un nuevo récord histórico ElringKlinger...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor