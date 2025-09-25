Gráfico del día - OIL
Las materias primas están experimentando un fuerte repunte este año con algunas operaciones de metales preciosos e industriales en máximos...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer a la baja, pero los inversores en Europa no parecen preocupados. Los índices...
Los mercados europeos abren al alza Discursos de los jefes del BCE, BoE y RIksbank Walmart y Home Depot entre los informes de resultados Se...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,25%, el Dow Jones bajó un 0,16% y...
Las acciones estadounidenses caen a medida que pesan las acciones tecnológicas Elon Musk continúa moviendo los mercados de criptomonedas El...
MicroStrategy (MSTR.US) y otras acciones expuestas a Bitcoin como Coinbase (COIN.US) cayeron drásticamente hoy después de que la criptomoneda...
El VOLX, un índice que refleja la volatilidad del mercado de valores de EE. UU, (conocido como Índice de Volatilidad CBOE), se mantiene...
Los precios del oro alcanzaron el nivel más alto desde principios de febrero el lunes, en medio de un dólar más débil y una...
Los principales índices de EE. UU. abren a la baja Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron un 2% tras la brusca reversión de Musk de...
ESTAMOS EN VIVO: Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos para la semana.
El mercado de divisas se negocia de forma relativamente estable, con bajos niveles de volatilidad entre las principales divisas. A pesar de todas las preocupaciones...
La sesión de Forex del lunes es bastante tranquila (al menos hasta ahora). Técnicamente, mirando el par de divisas EURGBP en el intervalo...
Elon Musk continúa moviendo los mercados de cifrado Dominio de Bitcoin más bajo desde junio de 2018 Ethereum defiende la zona de soporte...
Nuevo análisis de XTB. Telefónica ha comunicado hoy que pone a la venta su filial de logística y paquetería por 100 millones...
Los mercados europeos cotizan mixtos DE30 se recupera de la venta masiva de la semana pasada Bayer pierde apelación en el...
El USDJPY ha estado operando en un movimiento descendente constante desde el 13 de mayo de 2021. El par rompió por debajo del 38,2% de retroceso...
Los mercados europeos esperan abrir planos Las criptomonedas tiemblan por los tweets de Musk Discursos de miembros de la Fed y el...
Las acciones de Asia se negocian de forma mixta al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cotiza un 0,8% a la baja, el S & P / ASX 200 gana un...
Las acciones de Aurora Cannabis (ACB.US) se desplomaron más del 6,0% después de que la compañía informara cifras del tercer...
