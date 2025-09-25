Tres mercados a seguir esta semana
Los mercados de valores cayeron la semana pasada debido a que las preocupaciones sobre la inflación comenzaron a aumentar tras los datos del IPC...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La confianza del consumidor en EE. UU. se deterioró en mayo Las expectativas de inflación aumentaron fuertemente Los temores relacionados...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó el viernes de 88,3 pts en abril a 82,8. pts en mayo frente a los 90,3 pts esperados....
Ventas minoristas en EE. UU. Por debajo de las expectativas Continúa el repunte de las acciones estadounidenses Las acciones de Walt...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil hablando del cierre de mercado semanal. Conéctate aquí:
Desde hace unos meses el mercado de semiconductores se ha convertido en el centro de atención. La ausencia de Chips están causando problemas...
Los datos de ventas minoristas de Estados Unidos para abril se publicaron a la 1:30 pm BST. El informe resultó ser más débil de lo...
Nuevo análisis de XTB. ACS ha publicó hoy sus resultados y fueron peores que las estimaciones. Los inversores prefirieron recoger posiciones...
Los mercados europeos continúan recuperándose DE30 cotiza cerca de 15,300 pts Las entregas de Volkswagen aumentaron...
Los datos de inflación de esta semana en los EE. UU. fueron preocupantes. La Fed sostiene que todo es "transitorio", pero ellos también...
El trigo se vio afectado ayer junto con otros productos agrícolas. Si bien hubo algunas noticias negativas para el maíz (riesgo de que China...
Los mercados europeos abren al alza Datos de ventas minoristas de EE. UU. A la 1:30 p.m. BST Acta del BCE, discurso del halcón...
Los índices estadounidenses lograron romper la racha perdedora y finalizar la cotización de ayer al alza. S&P 500 ganó 1.22%,...
Las solicitudes semanales de desempleo caen al mínimo de 14 meses El PPI de EE. UU. registró el mayor aumento desde 2010 Tesla (TSLA.US)...
Las acciones de Bumble (BMBL.US) cayeron más de un 14% a pesar de que la compañía registró recientemente cifras trimestrales...
El director del Banco de Canadá, Macklem, enfatizó que el programa QE aumenta la desigualdad en la sociedad al impulsar principalmente los...
Después del salto de ayer en los precios al consumidor de EE. UU., la atención del mercado se centró hoy en los datos de inflación...
YA ESTAMOS EN VIVO con Pablo Gil, quien nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que nos permitirán...
