MACRO: Las presiones inflacionarias siguen aumentando
Después del salto de ayer en los precios al consumidor de EE. UU., la atención del mercado se centró hoy en los datos de inflación...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
YA ESTAMOS EN VIVO con Pablo Gil, quien nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que nos permitirán...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
Precios de producción de EE. UU. por encima de las expectativas Tesla (TSLA.US) ya no aceptará Bitcoin para la compra de vehículos Las...
Palantir Technologies (PLTR.US), la compañía estadounidense que desarrolla herramientas de análisis y software para empresas de defensa,...
Los precios al productor para la demanda final en los EE. UU. Aumentaron con respecto al año anterior en abril al 6.2%, luego de un aumento del...
Los últimos datos de inflación fueron mucho más altos de lo que esperaba el mercado, y probablemente la FED. La reacción inmediata...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja Pintura DE30 baja diaria cerca de 14,800 ptos. Los fabricantes de automóviles...
Continúa la venta masiva en los mercados bursátiles mundiales. Las acciones asiáticas siguieron a sus pares estadounidenses y registraron...
Los metales preciosos retrocedieron ayer cuando el dólar estadounidense se fortaleció. El oro saltó tras la publicación de...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Datos del PPI de EE. UU. En el centro de atención Walt Disney y Alibaba Group...
Los índices estadounidenses continuaron cayendo ayer. El S&P 500 cayó un 2,15%, el Dow Jones bajó un 1,99%, el Nasdaq se desplomó...
Inflación estadounidense de abril muy por encima de las expectativas Las acciones europeas suben en su mayor parte, las acciones estadounidenses...
Las acciones de Wendy's (WEN.US) subieron bruscamente tras la apertura de mercado de hoy, subiendo a los niveles más altos desde octubre...
Los datos de inflación de EE. UU. de abril sorprendieron a los mercados Clarida de la Fed sorprendido por el fuerte informe del IPC Acciones...
El Ibex 35 logra recuperar los 9.000 puntos. En la apertura de la sesión los índices continuaron con su proceso correctivo tras...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde analizamos los principales instrumentos. Conéctate en el siguiente link:
Las acciones estadounidenses abren a la baja tras datos cruciales del IPC La inflación de EE. UU. aumentó un 4,2% interanual...
La EIA acaba de publicar su informe semanal sobre inventarios de crudo. Tras una fuerte caída mostrada por el último informe (-7,99 mb),...
