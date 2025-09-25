Los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron ligeramente, según muestran los datos de la EIA
La EIA acaba de publicar su informe semanal sobre inventarios de crudo. Tras una fuerte caída mostrada por el último informe (-7,99 mb),...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El índice japonés (JAP225) cayó casi un 1,40%, tras la caída de Wall Street. Los inversores también están preocupados...
El IPC estadounidense de abril, ampliamente esperada, acaba de ser publicada. Los datos superaron las expectativas, ya que la inflación general...
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. Mirando el intervalo diario, se puede ver que el metal precioso ha iniciado una corrección...
Nuevo análisis de XTB. Iberdrola ha publicado sus resultados y aunque buenos, teniendo en cuenta el impacto del covid, se suma a las caídas...
Apertura de los mercados europeos mixto DE30 prueba la zona de resistencia de los 15.150 puntos Merck, Bayern, Allianz y Deutsche...
La inflación sorprendió al alza en marzo cuando se ubicó en 2.6% interanual, pero los mercados ignoraron los datos en medio de comentarios...
El Ibex35 pierde los 9000 puntos El selectivo español se contagia del sentimiento negativo que ha venido desde Asia tras la mala sesión...
La plata ganó alrededor del 1% ayer. Sin embargo, el metal precioso comenzó a retroceder durante la sesión asiática y es posible...
Los mercados europeos se abren más o menos planos Dato del IPC de EE. UU. en el centro de atención Los futuros de índices...
Los índices estadounidenses profundizaron las caídas ayer. El S&P 500 cayó un 0,87%, el Dow Jones bajó un 1,36%, el...
Renta variable europea en números rojos Las acciones tecnológicas estadounidenses lograron borrar las pérdidas iniciales El...
Lass acciones tecnológicas bajo presión. Nasdaq cayó más del 2% Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) cayeron...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más de un 7,0% en el mercado previo después de que surgieran noticias inquietantes de China. Según...
Square Inc (SQ:US) es una fintech estadounidense que ofrece soluciones financieras de gestión y desarrollo de empresas de cualquier sector y tamaño....
Los inversores en EE.UU. se ven afectados por el peor estado de ánimo de hoy, que podríamos ver en Europa. Los principales índices...
Actualmente estamos viendo una divergencia significativa entre EURUSD y TNOTE. Curiosamente, una divergencia similar tuvo lugar a finales de abril y se...
Cobre El precio del cobre alcanzó nuevos máximos históricos El dólar estadounidense es uno de los factores clave para...
