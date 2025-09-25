Resumen de Materias Primas - Cobre, Plata, Azúcar y Maíz
Cobre El precio del cobre alcanzó nuevos máximos históricos El dólar estadounidense es uno de los factores clave para...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Cobre El precio del cobre alcanzó nuevos máximos históricos El dólar estadounidense es uno de los factores clave para...
Los mercados europeos se hunden DE30 cae por debajo de 15,100 ptos Thyssenkrupp no está seguro de cuándo volverán...
Los mercados comenzaron esta semana con optimismo después de que la Fed aplaudiera abiertamente el informe de las NFP más débil el...
El índice bursátil japonés, Nikkei 225 (JAP225), fue el índice principal con peor desempeño durante la sesión...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja tras la venta masiva de tecnología en EE. UU. El índice ZEW alemán...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja debido a que el sector tecnológico se desplomó. El S&P...
El Reino Unido alivia las restricciones relacionadas con COVID-19 Dow Jones alcanza un nuevo ATH, pero S&P y Nasdaq están bajo presión La...
El índice tecnológico estadounidense Nasdaq (US100) tiene un claro problema con la continuación de la tendencia alcista. Mirando el...
Las acciones de Intel (INTC.US) cayeron más de un 2% después de que Atlantic Equities redujera la calificación del gigante de los...
Después de los decepcionantes resultados del informe NFP publicado el viernes, el dólar estadounidense ha estado perdiendo fuerza una vez...
Los gastos de vivienda son el componente más importante del IPC, con un peso total del 42% en el índice. Este componente tiene dos subcomponentes:...
Dow Jones amplía récords Las acciones de BioNTech (BNTX.US) subieron bruscamente gracias a los resultados optimistas Las acciones...
El lunes, el precio del cobre volvió a alcanzar nuevos máximos históricos. ¡Hoy uno tenía que pagar más de $ 10,700...
Iniciamos un nuevo seminario en 10 minutos con Pablo Gil, donde analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Ethereum rompe por encima de $ 4000 La actualización de Bitcoin Taproot enfrenta dificultades Bitcoin registró otra semana plana,...
La temporada de resultados de Wall Street para el primer trimestre de 2021 está llegando a su fin lentamente. La mayoría de las grandes empresas...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 reduce las ganancias de primera hora Deutsche Bank demandado por las autoridades malasias Los...
Nuevo análisis de XTB. La farmacéutica ha publicado sus resultados y, aunque los datos financieros han decepcionado, los inversores han puesto...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor