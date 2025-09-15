Continúa la depreciación del dólar📊
El sentimiento del mercado apunta a una creciente presión a la baja debido a la preocupación por la guerra comercial. El dólar estadounidense...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los débiles datos de pedidos de ASML y las restricciones a las exportaciones dirigidas a Nvidia están pesando sobre los futuros de Wall Street....
El IPC interanual del Reino Unido se situó en el 2,6% frente al 2,7% previsto (intermensual: 0,3% frente al 0,4% previsto). IPC subyacente del...
Tras la sesión de ayer en Wall Street, donde los índices revirtieron las subidas previas, hoy asistimos a una nueva ola de ventas en el mercado...
Los principales índices bursátiles de EE. UU. comenzaron la jornada con beneficios impulsados por los resultados bancarios del primer...
El S&P 500 activó este lunes su primera "cruz de la muerte" en tres años, una señal técnica que refuerza el tono...
Los futuros del cacao negociados en ICE (COCOA) caen cerca de un 4% hoy, presionados por pronósticos de lluvias en Brasil y Asia, así como...
La Unión Europea espera que los aranceles impuestos por Estados Unidos permanezcan vigentes, dado que las conversaciones comerciales han mostrado...
Los índices estadounidenses abren al alza. Las ganancias no son significativas, pero una mayor claridad en el mercado global permite que los índices...
Petróleo crudo: Goldman Sachs, en su último informe, prevé un rango de cotización más bajo para el crudo Brent, de...
Todos conocen y usan tarjetas Visa (V.US). Sin embargo, pocos entienden cómo funciona el proceso de pago y qué empresas están involucradas....
A pesar de haber presentado unos resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, Johnson & Johnson (JNJ.US) no logró entusiasmar al...
A medida que ASML Holding se prepara para presentar sus resultados del primer trimestre el miércoles 16 de abril de 2025, los inversores están...
IPC de Canadá interanual: 2,3 % (Previsión: 2,7 %; Anterior: 2,6 %) El IPC mensual se situó en 0,3 %, frente al 0,7 % esperado...
Las acciones de Boeing (BA) caen cerca de un 3 % en el mercado previo de EE. UU. tras conocerse que China ha ordenado a sus aerolíneas nacionales...
Situación general del mercado: El sentimiento en el mercado europeo se mantiene positivo. La mayoría de los sectores registran actualmente...
Alemania – Sentimiento Económico ZEW (abril): dato actual: -14; previsión: 10; anterior: 51,6 Alemania – Condiciones...
