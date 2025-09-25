Dax Alemán: Los índices europeos borran las ganancias y bajan
Los mercados europeos borran el rebote matutino DE30 alcanza mínimo diario en alrededor de 15,105 ptos. Munich Re y Volkswagen...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Nuevo análisis de XTB. Caixabank a dado a conocer sus resultados del Q1'21 y muestran el impacto positivo de la absorción de Bankia,...
Brent (OIL) alcanzó el nivel más alto desde el 15 de marzo de 2021 ayer y probó un área de $ 70.00. El informe DoE publicado...
Los mercados europeos abren planos Decisiones de 3 bancos centrales Elecciones en Escocia Se prevé que los mercados bursátiles...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.07%, Dow Jones agregó 0.29%,...
La renta variable europea se recupera US30 alcanzó un nuevo récord Las existencias de crudo de Estados Unidos registran la caída...
Las acciones de Peloton (PTON.US) cayeron más del 13% después de que la compañía decidió retirar voluntariamente dos...
Las nóminas privadas de EE. UU. aumentaron al máximo de siete meses en abril, pero estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas,...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde analizamos los principales instrumentos del mercado con Pablo Gil. Conéctate a través...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7,99 millones de barriles en la semana que terminó el 30 de abril, tras un aumento de 0,09...
El PMI no manufacturero del ISM para EE. UU. disminuyó a 62,7 en abril desde el máximo histórico de 63,7 en el mes anterior, por debajo...
Informe de ADP por debajo de las expectativas Los índices estadounidenses rebotan el miércoles Las ganancias de General Motors (GM.US)...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en abril se publicó a la 1:15 pm BST. Se esperaba que los datos mostraran un aumento de...
Nos complace presentar la nueva sección HOT en el menú Cotizaciones en las plataformas de negociación XTB. Esta sección...
Nuevo análisis de XTB. PharmaMar ha publicado sus resultados con una sorprendente caída en los beneficios del 66%, que presionan aun más...
Los inversores siguen pensando que el dólar se va a depreciar este año. Sin embargo, cuando hay tanto consenso respecto a una cosa rara vez...
Durante la sesión asiática, el dólar de Nueva Zelanda subió frente a todos sus pares del grupo de los 10 en un informe de trabajo...
Nuevo análisis de XTB. Endesa publicará sus resultados a las 17h de esta tarde, justo antes del cierre de la sesión. La estimaciones...
Los mercados europeos intentan recuperarse de las caídas de ayer DE30 vuelve a subir por encima de los 15.000 ptos. Daimler...
