El Dax Alemán sube por encima de los 15.000 puntos
Los mercados europeos intentan recuperarse de las caídas de ayer DE30 vuelve a subir por encima de los 15.000 ptos. Daimler...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El EURUSD cayó por debajo de 1,200$ en medio de un aumento en los rendimientos estadounidenses. Sin embargo, también debe tenerse en...
Los índices estadounidenses se vieron afectados ayer después de que la secretaria del Tesoro, Yellen, dijera que es posible que los tipos...
Los mercados de valores europeos abren al alza Se espera que el informe de ADP de abril muestre un aumento de 810k en el empleo PayPal,...
Los índices estadounidenses cayeron ayer tras los comentarios agresivos de la secretaria del Tesoro estadounidense, Yellen. El S&P 500 cayó...
Las acciones se desplomaron rápidamente el martes Yellen sugiere una subida de tipos Los precios del oro cayeron bruscamente a medida que...
Las acciones del productor de acero, US Steel Corp (X.US) aumentaron más del 6%, a pesar de la venta masiva del mercado, después de...
Durante las últimas dos horas, los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaron de alrededor del 1,56% a casi el 1,60% . El aumento...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde hablaremos de cómo enfrentamos el mercado a través de una visión profesional. Conéctate...
Los pedidos de fábrica de EE. UU. aumentaron en marzo, pero no superaron las expectativas Yellen dijo que es posible que las tasas de interés...
Acciones tecnológicas bajo presión. Pfizer (PFE.US) registró cifras trimestrales optimistas. Los índices estadounidenses...
ESTAMOS EN VIVO junto a Pablo Gil para hablar sobre el análisis técnico. Conéctate a través del siguiente video:
Algúnos índices como el DAX o el Nasdaq han comenzado a romper niveles de soporte significativos. Desde hace tiempo hablamos de una ventana...
Durante la sesión de hoy, podemos observar una fuerte caída de la bolsa, liderada por empresas tecnológicas estadounidenses, a pesar...
Los nuevos pedidos de productos manufacturados estadounidenses aumentaron un 1,1% respecto al mes anterior en marzo, en comparación con las expectativas...
Nuevo análisis de XTB. Activisión Blizzard publica esta noche sus resultados tras el cierre de mercado americano. Las estimaciones proyectan...
Petróleo OPEP + no cambió su recomendación para la producción de petróleo durante los próximos 3 meses Goldman...
El Día del Trabajo se celebra en diferentes días en todo el mundo, pero en muchos casos cae a principios de mayo. En consecuencia, los mercados...
