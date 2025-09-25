Growth Stocks: NIO
La compañía de vehículos eléctricos china NIO (NIO:US), publicó recientemente sus resultados del primer trimestre fiscal...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los mercados bursátiles europeos cotizan mixtos DE30 entre los principales rezagados de Europa Infineon, Vonovia y HelloFresh...
AUDNZD continúa un movimiento alcista lanzado después de una prueba del área de 1,0725$ la semana pasada. Se puede encontrar una combinación...
Los mercados europeos abren planos Los datos de pedidos de fábrica de EE. UU. se publicarán a las 3:00 p.m. BST Pfizer informará...
El índice de alemán fue uno de los más débiles en abril y, excluyendo los dividendos, en realidad fue ligeramente negativo,...
Ayer, una vez más, se realizó rápidamente un pequeño intento de corrección para las compras en caída en Wall...
El informe ISM de ayer, fue la publicación de datos más esperada y trajo una combinación que no es exactamente la ideal. La cifra...
El maíz, + 2.5% ayer, acaba de abrir otra semana con una brecha alcista que extiende el rally a más del 120% desde los mínimos de...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El Dow Jones ganó un 0,70%, el S&P 500 añadió...
La moneda estadounidense se fortaleció el viernes Retroceso en el mercado de valores El oro y la plata cayeron levemente Durante la...
El par AUDUSD se negociaba en un rango relativamente estrecho alrededor de 0,7770 durante la sesión europea, sin embargo, los bajistas se volvieron...
Las acciones de Chevron (CVX.US) cayeron casi un 3% después de que una de las principales compañías petroleras publicara cifras trimestrales...
Los ingresos personales subieron un 21,1% intermensual en marzo, recuperándose de una caída revisada del 7% en el mes anterior y por encima...
Estimados clientes: Les informamos de que el próximo lunes 3 de mayo, debido al festivo en la Comunidad de Madrid, los siguientes equipos no...
La publicación de resultados de las compañías estadounidenses de megacapitalización resultó ser una sorpresa positiva,...
El índice de precios PCE de EE. UU. Sube por cuarto mes. Las acciones de Twitter (TWTR.US) cayeron drásticamente debido al...
Nuevo análisis de XTB. BBVA ha publicado sus resultados con un nuevo rédord post-covid de beneficios. El precio intentará recuperar...
El precio del paladio continúa subiendo, en parte debido a las crecientes interrupciones en el suministro, después de que el gigante minero...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos se revisó al alza a 88,3 en abril desde un preliminar de 86,5 y en comparación...
