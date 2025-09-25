CIERRE SEMANAL DE LOS MERCADOS
En 10 minutos iniciamos un repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes y más. Conéctate...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El índice de precios PCE base, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, subió un 0,4% respecto al mes...
Los 5 megacapsuladores estadounidenses publicaron informes esta semana y los informes fueron excelentes. Accidentalmente, todas estas empresas son vistas...
Nuevo análisis de XTB. Banco Sabadell ha publicado sus resultados esta mañana y ha sorprendido positivamente con los beneficios generados...
Las acciones en Europa se comercian mixtas DE30 prueba los 15,250 pts MTU Aero y Wacker Chemie informaron ganancias del primer trimestre La...
Si bien el resurgimiento de casos de virus en India está generando algunas preocupaciones sobre las perspectivas de recuperación global,...
Se espera que los mercados de valores europeos abran planos o ligeramente al alza Informes de PIB de España, Alemania y Canadá Los...
Los últimos datos de inflación están siendo más altos de lo que esperaba el mercado. Es posible que esta dinámica se...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer en su mayor parte al alza. El Dow Jones ganó un 0,71%, el S&P 500 añadió...
En teoría, el mercado inmobiliario está funcionando muy bien en Estados Unidos. Los precios de la madera están alcanzando niveles...
Después de la publicación de los datos del PIB de EE. UU., vemos una continuación de la venta masiva de oro, incluso cuando ocurre...
MicroVision (MVIS.US) es una de las acciones estadounidenses más populares recientemente. El precio de las acciones subió de $ 10.30 el 20...
La inflación alemana se acelera más de lo esperado Sólidas cifras de PIB de EE. UU Se espera que Twitter (TWTR.US)...
La temporada de ganancias está en pleno apogeo y hoy, después del cierre del mercado, otro grupo de importantes empresas estadounidenses...
PIB del primer trimestre de EE. UU. por debajo de las previsiones Las solicitudes semanales de desempleo caen a un nuevo mínimo posterior a...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que nos...
S&P y Nasdaq alcanzan nuevos máximos Datos del PIB ligeramente por debajo de las previsiones Acciones de Ford Motor (F.US) bajo presión...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
