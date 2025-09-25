APERTURA AMERICANA: Las acciones tecnológicas llevan al S&P y al Nasdaq a máximos históricos
S&P y Nasdaq alcanzan nuevos máximos Datos del PIB ligeramente por debajo de las previsiones Acciones de Ford Motor (F.US) bajo presión...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
La lectura del IPC de Alemania para abril se publicó a la 1:00 pm BST. El mercado esperaba que el crecimiento de los precios año tras año...
El DE30 se está debilitando y sigue buscando una dirección clara. Gráfico D1 El DE30 pierde un 0,47% el jueves, mostrando otra...
El tan esperado informe del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2021 se publicó hoy a la 1:30 pm BST. Los datos mostraron que la economía...
Nuevo análisis de XTB. Amazon publicará sus resultados al cierre de la sesión de hoy, con una estimación de resultados muy...
El níquel es uno de los metales industriales de mejor rendimiento en los últimos tiempos. La renuencia de la Fed a señalar acciones...
Los mercados europeos cotizan mayormente al alza el jueves DE30 se retira del área de 15,360 pts BASF cae después de...
Nuevo análisis de XTB. NIO, la compañía china e vehículos eléctricos, presentará sus resultados al cierre de...
Ayer señalamos un soporte clave para ORO en nuestro análisis de los "Tres gráficos principales de la semana". Los compradores...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza Los datos del PIB del primer trimestre de EE. UU. Vencen a la 1:30 pm BST Amazon y Twitter...
¡Ya está disponible en tu xStation con el ticker LDA.ES! ¿Todavía no eres cliente de XTB? ¿Sabías...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cerró un 0.08% a la baja, el Dow Jones cayó...
La FED dejó la política monetaria sin cambios Precio del petróleo más alto desde mediados de marzo Primer...
No es de extrañar, por supuesto, pero vale la pena admitir que Powell tiene algo que decir sobre la inflación y los aumentos de los tipos...
La Reserva Federal dejó el tipo de los fondos federales en 0-0,25% y la compra de bonos a un ritmo mensual de $ 120 mil millones. La Fed advirtió...
Ayer el mercado de cereales alcanzó nuevos máximos. El precio del maíz subió a 680 centavos el bushel, la soja a 1570 centavos,...
En 5 minutos damos inicio a un nueco seminario donde te enseñamos los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los...
Decisión de la Reserva Federal en el centro de atención Primer discurso del presidente Biden en el Congreso Las acciones de Spotify...
La publicación de los resultados trimestrales de otras dos importantes empresas de tecnología tendrá lugar hoy después del...
