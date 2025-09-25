Análisis Técnico: AUDUSD
El par de divisas AUDUSD ha estado en tendencia alcista durante más de un año. Si bien todavía no hay signos de cambio de tendencia...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Una de las acciones más subestimadas del mercado actual es Spotify (SPOT.US) , la compañía de transmisión de música...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. Aumentó a 121,7 en abril, desde el 109,7 del mes anterior y en comparación...
Alphabet (GOOGL.US), la empresa matriz de Google, publicará sus resultados financieros del último trimestre después del final de la...
Muchas materias primas han protagonizado subidas verticales durante estos últimos meses, como el maíz, el trigo o la soja. Otras podrían...
US stock futures trade at record highs Tesla (TSLA.US) stock fell 2% despite upbeat quarterly earnings Alphabet (GOOGL.US) and Microsoft (MSFT.US)...
Petróleo Comité técnico OPEP + impulsó pronóstico de demanda para 2021 Se espera que la recuperación...
Nuevo análisis de XTB. Microsoft publicará sus resultados al cierre de la sesión con unas estimaciones record que acompañan...
En este especial sobre acciones, analizamos los fundamentales de la siguiente gran salida a bolsa del mercado español. LINEA DIRECTA hará...
Nos complace anunciar que XTB España y la asociación EFPA ESPAÑA, pasan a ser socios para ayudar en la cualificación y certificación...
Los mercados europeos cotizan ligeramente a la baja DE30 no logra superar los 15,310 pts una vez más Volkswagen detendrá...
Nuevo análisis de XTB. Alphabet (Google) publicará sus resultados y los analistas descuentan nuevos records. La acción del precio...
Continúa el rally en el mercado del cobre. El metal industrial saltó más del 110% de los mínimos de marzo de 2020 y hoy ha...
Los mercados europeos abren ligeramente al alza Índice de confianza del consumidor de CB de abril Avalancha de informes de resultados...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer en su mayor parte al alza. El Dow Jones cayó un 0,18%, el S&P 500 ganó...
Nuevas infecciones en India por Covid-19 alcanzan un pico récord La UE permitirá la visita de turistas estadounidenses vacunados...
Tesla (TSLA.US) proporcionará sus cifras del primer trimestre hoy después de la campana de cierre, y los resultados llegarán solo...
El precio del cobre está subiendo gracias a las perspectivas de recuperación económica, y a la debilitación reciente del dólar. ...
En unos minutos damos inicio a un seminario con Pablo Gil, analizaremos la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
