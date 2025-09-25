Posible formación de cabeza y hombros en AUDUSD
Se puede ver la formación potencial de la cabeza a los hombros en el gráfico semanal AUDUSD. La vela doji actual muestra mucha incertidumbre...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
Se puede ver la formación potencial de la cabeza a los hombros en el gráfico semanal AUDUSD. La vela doji actual muestra mucha incertidumbre...
Los demócratas en EE. UU. están planteando una subidad de impuestos en varios ámbitos, desde el impuesto de sociedades, al impuesto...
Nuevo análisis de XTB. American Express, publicará hoy sus resultados antes de la sesión americana. Sus datos mixtos podrían...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 no logra romper por encima de la zona de resistencia de 15,310 pts Daimler ve un ROS ajustado...
Nuevo análisis de XTB. Viscofan ha publicado sus resultados antes de la apertura y aunque han sido positivos. No han conseguido romper el rango...
GBPJPY ha estado operando bajo presión esta semana. El par cayó por debajo del límite inferior de la estructura de sobrebalance en...
Las publicaciones Flash PMI de abril de Europa y Estados Unidos son puntos clave en el calendario económico actual. Los lanzamientos de Francia...
Los mercados europeos abren a la baja El aumento del impuesto sobre las ganancias de capital en EE. UU. tiene peso en el sentimiento...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,92%, el Dow Jones y el Nasdaq bajaron un...
El BCE dejó la política monetaria sin cambios Biden's quiere duplicar el impuesto a las ganancias de capital Datos mixtos de EE....
Joe Biden tiene la intención de proponer un aumento de casi el doble en los impuestos sobre las ganancias por encima de 1 millón de dólares....
Las acciones de Biogen (BIIB.US) cayeron más de un 2% a pesar de unas cifras trimestrales más fuertes de lo esperado. Durante el primer trimestre,...
Hoy se han publicado datos sobre las exportaciones semanales de cereales en Estados Unidos. Las exportaciones acumuladas de maíz en la temporada...
La recuperación del mercado laboral de EE. UU. aceleró su ritmo la semana pasada, ya que el número de solicitudes de desempleo...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
Los datos sobre las ventas de viviendas en el mercado secundario de EE. UU. mostraron una disminución a 6,01 millones frente a la lectura anterior...
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
De vez en cuando está bien que alguien se moleste en hablar de la esencia del mercado, para alejarnos de la vorágine del día a día,...
El DE30 fluctúa entre ganancias y pérdidas el jueves. Gráfico D1 El DE30 cotiza sin cambios el jueves desde el cierre de ayer....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor