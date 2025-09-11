⌚Boletín Diario de Mercados
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis...
InPost publicó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025, los cuales no cumplieron con las expectativas de los analistas y generaron...
Yen japonés: la segunda divisa más débil del G10 El yen japonés es hoy la segunda divisa más débil del G10...
El contrato de futuros del índice estadounidense Nasdaq 100 ha bajado más de un 1% hoy, situándose cerca de los 23.200 puntos. El...
La renta variable europea cotiza mayoritariamente en números rojos, sobre todo el Dax 40 y las principales acciones alemanas que lastran la...
Plata La plata ha superado los 40 dólares por onza y se acerca a los 41 dólares por onza, marcando su precio más alto desde 2011. China...
Las acciones de CD Projekt (CDR.PL) registran hoy otro día consecutivo de caídas, a pesar de los excelentes resultados financieros del segundo...
Si analizamos los principales componentes de la inflación en la eurozona, se espera que los alimentos, el alcohol y el tabaco registren la tasa...
La libra está cayendo con fuerza tras una ola de ventas en el mercado de bonos del gobierno del Reino Unido, que elevó el rendimiento de...
Septiembre ha comenzado inesperadamente con el regreso de los problemas comerciales y la agitación en torno a la decisión del tribunal federal...
Tras la ausencia de actividad en Wall Street ayer, los futuros de los índices estadounidenses están a la baja en medio de la renovada incertidumbre...
Futuros de índices de EE. UU. suben en el Día del Trabajo: oro, petróleo y criptomonedas marcan la jornada Futuros...
Desde comienzos del año, el par de divisas GBP/USD se ha estado moviendo en una tendencia alcista. Al observar el intervalo D1, el tipo de cambio...
World Liberty Financial (WLFI) inicia hoy su cotización en los principales intercambios de criptomonedas, incluyendo Binance, OKX y Bybit. El token,...
Al observar el gráfico del oro en el intervalo D1, el precio superó la resistencia clave de 3,423 dólares la semana pasada. La zona...
Peso colombiano estable frente al dólar: claves internas y externas El peso colombiano inició septiembre con una Tasa Representativa del...
Inflación sorprende a la baja en Lima Metropolitana La inflación en Lima Metropolitana sorprendió a la baja en agosto, al registrar...
"Below, you will find some of the most important scheduled publications of quarterly results of US listed companies this week:" Martes, 2...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor