Trade del día: US500 (15.04.2025)
Hechos Donald Trump ha suspendido los cambios en los aranceles estadounidenses para la mayoría de los países por 90 días...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó hoy las minutas de su reunión de política monetaria de abril, en las que los miembros...
El peso chileno mantiene una tendencia estable frente al dólar, reflejando un entorno de relativa calma en los mercados internacionales. Esta estabilidad...
La sesión del martes en los mercados financieros comienza con subidas moderadas en los principales índices bursátiles. Los mercados...
Los mercados financieros dan continuidad a las subidas. Los índices asiáticos repuntan tras el cierre al alza de Wall Street de ayer. El...
La divisa estadounidense ha enfrentado nuevos episodios de volatilidad tras los anuncios arancelarios realizados por la administración de Donald...
Las acciones tecnológicas repuntaron después de que Trump suspendiera temporalmente los aranceles a las importaciones de smartphones,...
El peso mexicano inicia la jornada con ganancias frente al dólar, registrando una apreciación intradía de 0.7%. Durante la sesión,...
Nvidia anunció planes para construir supercomputadoras de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, con una inversión estimada de hasta...
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha rebajado sus proyecciones de crecimiento de la demanda mundial de crudo...
Noticias del mercado Las acciones de Apple subieron tras recibir exenciones temporales de los aranceles del presidente Trump. Las acciones...
Intel anunció el lunes que venderá una participación del 51 % en su unidad Altera a la firma de capital privado Silver Lake, valorando...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados globales abren mixtos en una semana marcada por tensiones comerciales...
Situación general del mercado: El sentimiento durante la primera sesión de esta semana en Europa es muy positivo. Los contratos del DAX...
Nomura ha publicado una recomendación para el par de divisas GBP/JPY. Nomura recomienda adoptar una posición corta bajo las siguientes...
La escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha llevado al Banco Popular de China (PBOC) a adoptar una medida sin precedentes, elevando...
Nomura ha publicado una recomendación para el par de divisas EUR/GBP. Nomura recomienda adoptar una posición larga bajo las siguientes...
