DE30: Inversores indecisos
El DE30 fluctúa entre ganancias y pérdidas el jueves. Gráfico D1 El DE30 cotiza sin cambios el jueves desde el cierre de ayer....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen inesperadamente El rendimiento de los bonos del Tesoro de USA a 10 años cayó...
Lagarde respondió una pregunta interesante sobre si el BCE mira a otros bancos centrales (Canadá o EE. UU.). Lagarde señala que le...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,547 millones en la semana que finalizó el 17 de abril, en comparación...
El BCE dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba ampliamente. Además,...
El precio de las acciones de Netflix (NFLX.US) se desplomó más del 7% durante la sesión de Wall Street el miércoles. El pronunciado...
Nuevo análisis de XTB. Intel Corp publicará sus resultados después del cierre de la sesión de hoy y las estimaciones situan...
Nuevo análisis de XTB. American Airlines publicará sus resultados antes de la apertura de la sesión americana de hoy, con caídas...
Los mercados esperan con impaciencia la decisión del BCE de hoy. No solo porque habrá dudas sobre si el BCE realmente aceleró el ritmo...
La libra esterlina es una de las principales divisas con peor desempeño en la actualidad. Echando un vistazo al gráfico EURGBP en el intervalo...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba la media móvil de 200 horas Deutsche Boerse reportó resultados mejores...
Nuevo análisis de XTB. La Juventus ha decidido también, al igual que el resto de equipos, desvincularse de la Superliga, dejando únicamente...
Nos complace anunciar que XTB España y la asociación EFPA ESPAÑA, pasan a ser socios para ayudar en la cualificación y certificación...
Los mercados europeos abren al alza Decisión del BCE en el centro de atención Intel publicará sus resultados después...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. S&P 500 y Dow Jones ganaron un 0,93% cada uno, Nasdaq añadió...
Las acciones europeas cierran al alza en los informes de beneficios Wall Street recupera pérdidas iniciales El paladio alcanza un nuevo récord Los...
La decisión de hoy del BoC de recortar su programa de compra de activos llevó a un fortalecimiento de la moneda canadiense. Observamos una...
Las acciones de Norwegian Cruise Line (NCLH.US) suben un 7% después de que Goldman Sachs (GS.US) mejorara su postura desde "neutral",...
BoC reduce las compras de bonos Las tasas se mantuvieron sin cambios en 0.25% El Banco de Canadá dejó sin cambios su tasa en...
