APRENDA A INVERTIR EN DIRECTO
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo gil, donde explicaremos de forma práctica una metodología de análisis...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Aumento del número de casos de COVID-19 en India, Canadá y Japón Las acciones de Netflix (NFLX.US) cayeron más del 8%...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Aumentaron en 0.594 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de abril, luego de una disminución...
El Banco de Canadá dejó sin cambios su tasa de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba...
La tasa de inflación anual en Canadá aumentó a 2,2% en marzo desde 1,1% en febrero y ligeramente por debajo de las expectativas del...
El petróleo crudo WTI está perdiendo más del 2% hoy y está probando el área alrededor de $ 61 por barril. Ayer, el precio...
ORO Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. Al observar el intervalo D1, se puede ver que se lanzó una corrección...
El oro se retira una vez más del área de resistencia muy importante, que es de 1.790$ por onza. Esta es la zona asociada con el mínimo...
A fines de marzo, los precios del TRIGO alcanzaron un mínimo de 4 meses a 592,80 centavos por bushels. Sin embargo, los precios del trigo han comenzado...
Nuevo análisis de XTB. Verizon publica hoy sus resultados con unas estimaciones por encima de los resultados del año anterior. Además,...
Tal y como llevamos avisando desde principios de año, el periodo de los próximos dos meses pueden representar unas semanas complejas para...
Los índices bursátiles europeos cotizan un poco al alza el miércoles Soporte de pruebas DE30 a 15,180 ptos Hugo...
El USDCAD rompió por encima de una línea de tendencia bajista a medio plazo ayer por la tarde. El par continuó subiendo hasta que...
Nuevo análisis de XTB. Deutsche Boerse publica hoy sus resultados y tanto el EBITDA como el BPA descuentan un peor dato que el publicado el mismo...
Los mercados europeos abren al alza BoC puede reducir las compras de bonos Informe de inventarios de petróleo del DOE a las 3:30...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,68%, el Dow Jones un 0,75%, el Nasdaq...
Las bolsas europeas registraron en un día la mayor caída desde enero Las acciones estadounidenses caen por segundo día El dólar...
¡Ya estamos en directo! Comprar acciones en bolsa para ganar dinero es una actividad que genera cada vez más interés. No obstante,...
Después del fin de semana, podemos observar estados de ánimo significativamente peores en el mercado de valores. Si bien la venta masiva...
