Las acciones de Kansas City se disparan un 17% en una nueva oferta de fusión
Las acciones de Kansas City Southern (KSU.US) se dispararon un 17% después de que el Wall Street Journal informara que Canadian National Railway...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Las acciones estadounidenses están bajo presión antes de los resultados de las grandes tecnologías IBM (IBM.US) registró...
La sesión de ayer trajo una leve caída en el índice DAX (DE30), pero el martes la venta masiva está ganando fuerza. Durante...
Al contrario que ayer, hoy se puede observar un retroceso en el GBPUSD. El par de divisas alcanzó una zona de resistencia clave en 1,40 dólares,...
Los precios del azúcar continúan su movimiento ascendente después de una leve venta de un día. Sin embargo, ayer apareció...
Nuevo análisis de XTB. Netflix, la primera de las FAANG en publicar sus resultados del Q1'21, podría sorprender con nuevos máximos...
Nvidia Corporation (NVDA.US), empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (tarjetas gráficas)...
Petróleo El petróleo gana en medio del debilitamiento del dólar estadounidense Potencial de recuperación de la demanda...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 cae por debajo del promedio móvil de 100 horas y continúa la venta masiva BMW...
Nuevo análisis de XTB. Johnson&Johnson publica hoy sus resultados, en medio de las negociaciones de la Comisión Europea para la aprobación...
Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq-100 retrocedieron ayer desde máximos históricos. Russell 2000 (US2000) fue uno de los principales rezagados...
Los mercados europeos abren al alza El GBPUSD cayó ligeramente después de los datos del mercado laboral del Reino Unido Netflix,...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,53%, el Nasdaq bajó casi un 1%, el...
La renta variable europea se acerca a los récords Venta masiva de Bitcoin Las acciones estadounidenses retroceden desde niveles récord Los...
Los índices estadounidenses cayeron desde niveles récord al comienzo de la semana debido a que la debilidad en el sector de tecnología...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) estuvieron bajo presión hoy debido a dos factores principales. Primero, la muerte de dos hombres en uno de los vehículos...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron más del 8,0% después de que el minorista de videojuegos anunciara que el director ejecutivo...
